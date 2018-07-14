"Вона була світлом мого життя": померла перша дружина Френка Сінатри

Фото: Ненсі Барбато і Френк Сінатра (dailymail.co.uk)

На момент смерті Ненсі Барбато був 101 рік

13 липня стало відомо про смерть першої любові і законної дружини Френка Сінатри Ненсі Барбато. Зірка померла на 102-му році життя. Про це розповіла в Twitter їх спільна дочка, яку також звуть Ненсі.

"Моя мати спокійно пішла від нас сьогодні ввечері у віці 101 року. Вона була світлом мого життя. З Богом, мама. Спасибі тобі за все", — написала Ненсі Сінатра.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/NancySinatra

Відомо, що Ненсі Барбато і Френк Сінатра одружилися в лютому 1939 року. У цьому шлюбі у 1940 народилася Ненсі Сінатра, яка пізніше стала відомою співачкою. За нею пішли в 1944 Френк Сінатра-молодший, який в 1988-1995 рр. керував оркестром батька, і в 1948 Тіна Сінатра, яка працює кінопродюсером.

Фото: Ненсі Барбато і Френк Сінатра (dailymail.co.uk)

У 1949 році шлюб Сінатри і Барбато розпався. Причиною тому став роман Френка з молодою актрисою Авою Гарднер. Ненсі перестала терпіти розповіді про бурхливий роман власного чоловіка і його коханки. З Гарднер музикант, який на той момент загруз у творчій кризі, закрутив - свідчать голлівудські аннали - після зустрічі на прем'єрі комедії "Джентльмени віддають перевагу блондинкам". Після розлучення жінка заміж більше не виходила.

Після спільного життя з музикантом жінка брала участь у створенні сімейного проекту, в міні-серіалі 2015 року "Сінатра: Все або нічого" вона озвучувала закадровий голос. Також брала участь у зйомках фільму Nancy & Lee in Las Vegas у 1975-му році.

Нагадаємо, що нещодавно помер популярний американський актор, зірка серіалу "Стартрек". Акторові на момент смерті було 86 років.

Відео: (video.rbc.ua)