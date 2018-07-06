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"Вони готові йти на смерть": архієпископ Климент закликав Путіна звільнити українських політв'язнів

STYLERLIFE        06.07.2018 - 10:16
Фото: Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (УНІАН)
Фото: Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (УНІАН)

Архієпископ просить президента РФ звільнити Сенцова, Балуха та інших

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент закликав Володимира Путіна проявити акт милосердя і звільнити українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях. Про це йдеться у зверненні Климента, яке опублікували на сторінці Володимира Балуха в Facebook.

"Голодування, оголошене Олегом Сенцовым і Володимиром Балухом на знак протесту проти беззаконня і несправедливості, кидає мене в жах від усвідомлення того, що відбувається. Вони готові йти на смерть заради торжества Справедливості і Правди Божої Життя людини, дароване Богом — Безцінне. Основа земного існування людства — Любов, Співчуття і Всепрощення. Будьте милосердні, як і Отець Ваш Небесний, каже Христос", - написав Климент.

Фото: Звернення архиєпископа Климента (facebook.com/freebaluh)

Архиєпископ додав, що звернутися до Путіна його змусив страх за життя політв'язнів.

"Ніхто не має права позбавляти людину життя. Лише Бог", - підкреслив Климент.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року він оголосив безстрокове голодування. Його вимога – звільнення всіх українських політв'язнів. Себе в цей список режисер не включив.

Раніше експерт розповів, хто може допомогти у звільненні Сенцова.

Експерт заявив, що в питанні українських в'язнів Росія просто тягне час.

"Вона (Росія) думає, що якщо ця ситуація збережеться до 15-16 липня ‒ до завершення Чемпіонату світу з футболу, потім до зустрічі Путіна і Трампа ‒ це все можна буде спустити на гальма", - вважає Магда.

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Теги: Олег Сенцов, политзаключенные, Володимир Балух
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