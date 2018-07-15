"Вони його мордують": Роговцева розповіла про "тортури" Сенцова (відео)

Фото: Олег Сенцов (youtube.сомІНФОРМАТОР)

Здоров'я українського політв'язня продовжує погіршуватися

Незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова насильно годують у в'язниці. Про це повідомила легендарна актриса Ада Роговцева, передає "Сегодня".

"Це жахливо насправді. Вам навіть уявити складно! Якщо ви ковтали коли-небудь трубку, щоб перевірити гастрит, може, і зрозумієте... Але навіть це – іграшки. Адже коли починають через ніс заливати суп. Якщо подібну процедуру робити в лікарні, там ще якось перетруть, щоб було менш огидно, а у в'язниці, хто буде перейматися", - сказала вона.

За словами Роговцевої, "це є страшною мукою".

"Це страшні тортури! Вони його мордують, впихаючи їжу зі всіх сторін", - сказала вона.

Нагадаємо, мати українського політв'язня Олега Сенцова, якого незаконно утримують в Росії, боїться реакції сина на лист, який вона написала президентові РФ Володимиру Путіну. У листі вона просить помилувати її сина. Людмила Сенцова думає, що реакція Олега буде негативною.

В той же час мати Сенцова сподівається, що її стосунки з сином, який неодноразово робив заяви проти прохань до Путіна щодо помилувань, "ніяк не зміняться".

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)