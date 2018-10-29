Небезпечні дні: астролог порадив відкласти важливі справи в останні дні жовтня

Колаж РБК-Україна

У ці дні не варто планувати поїздки і з'ясовувати відносини з близькими людьми

Відомий астролог повідомив, що останні три дні жовтня вкрай небезпечні для поїздок і важливих справ. Про це він розповів в коментарі для сайту "Главред".

Астролог Влад Росс повідомив, що 29, 30 і 31 жовтня – дуже небезпечні дні. Він попередив, що у ці дні варто відмовитися від поїздок, а особливо від подорожей на літаку, так як за прогнозами, у ці дні може збільшитися ризик аварійних ситуацій.

"Буде дуже жорсткий аспектний Уран. Тому в цей час можуть бути аварійні ситуації, пов'язані з літаками і енергетикою", - повідомив астролог.

Також Влад Росс повідомив, що ці три дні вкрай несприятливі для з'ясування відносин і великих фінансових операцій. Він рекомендує в кінці жовтня ні з ким не конфліктувати і уникати сумнівних операцій з грошами.

"Венера буде в жорсткій позиції до Урану, буде хрестова ситуація, тобто складна, дискомфортна і безкомпромісна. У цей час може статися втрата грошей, руйнування шлюбів, конфлікти між партнерами, судові розгляди. Це найбільш диссонансний і негармонійний період, коли відносини найбільш складні", - розповів астролог.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які прогнози дали астрологи для всіх знаків зодіаку на листопад.

А також ми писали про те, що астрологи склали любовний гороскоп на осінь для всіх знаків зодіаку.

Відео: РБК-Україна