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Через "гостру" тематику, на міжнародну виставку в Боготу не пускають роботу української художниці ZINAЇDИ

STYLERЖиття    11.12.2019 - 20:24
Через "гостру" тематику, на міжнародну виставку в Боготу не пускають роботу української художниці ZINAЇDИ
Роботу української художниці вже 500 годин тримають на митниці в Колумбії (Колаж РБК-Україна)

Художниця звернулася до президента Колумбії з відкритим листом

Колумбійське видання Colombia me Gusta повідомляє, що українська художниця і засновниця реабілітаційного центра “Артрехаб” ZINAЇDА звернулася на своїй сторінці в Facebook до президента Колумбії Івана Дуке з проханням з'ясувати, чому її роботу “Другий хліб” (The Second Bread) вже понад 500 годин затримують на місцевій митниці.

"Через такі дії під загрозою опинилися участь української митчині у міжнародній виставці, присвяченій темі війни, що стартувала ще 15 листопада в Боготі", - повідомляє Colombia me Gusta у своїй публікації.

“Поки ми досі не можемо виявити причини затримки роботи ZINAЇDА на таможні в Боготі, нашу проблему поширює колумбійське ЗМІ. Ще раз хочемо нагадати, що конфліктна робота художниці Другий хліб, яка два місяці тому була надіслана для виставки у Музеї сучасного мистецтва Боготи, стає підґрунтям до справжнього культурного конфлікту між Україною та Колумбією”, – коментують ситуацію на офіційній сторінці ZINAЇDА Studio.

На своїй сторінці в Facebook ZINAЇDА, звертаючись до президента Колумбії, писала: “Я не можу більше чекати і мовчати. Моя остання робота “Другий хліб”, яка присвячена тяжкому конфлікту двох країн, має бути на великій виставці колективу Food of War в Музеї сучасного мистецтва міста Богота. З дня відкриття цієї експозиції, 15 листопада, на місці мого панно висить.. нічого! Колумбійська таможня вже третій тиждень не випускає мою роботу “Другий хліб” більше 500 годин. Я прошу президента Колумбії, Iván Duque, посприяти вирішенню цієї проблеми і підтриманню відносин між українським і колумбійським культурним простором”.

Художниця вважає, що причиною такої ситуації може бути гостра політична тематика її твору. Він розповідає про те, як війна паплюжить і відкидає на другий план найголовніші цінності – любов до близьких, традиції нації.

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