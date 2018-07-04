"Відкриємо двері вбивцям": у школі на Донбасі працює пособниця терористів (фото)

Педагог була одним з організаторів "референдуму" у "ЛНР"

В одній зі шкіл Станично-Луганського району Луганської області працює вчителька, яка була одним з організаторів сепаратистського "референдуму", проведеного "ЛНР" в 2014 році. Про це розповів журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що за активну участь у проведенні референдуму Наталію Макарову притягнули до кримінальної відповідальності. Вона отримала покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.

Фото: Наталія Макарова (facebook.com/applecrysis)

"То є вона – офіційний злочинець, визнаний у встановленому законом порядку", - підкреслив журналіст.

"Сьогодні Наталія Іванівна продовжує працювати в школі. Відділ освіти Станично-Луганської РДА не бачить нічого страшного в тому, що людина, засуджена за вчинення злочину проти держави, виховує для цієї держави дітей", - додав він.

Фото: Відповідь відділу освіти (facebook.com/applecrysis)

Журналіст звернувся з питанням до міністра освіти і науки Лілії Гриневич.

"Шановна Лілія Гриневич, як вважаєте, чи не потрібно освітній сфері України стати ще більш лляльних до злочинців? Можливо, потрібно надати другий шанс не тільки сепаратистам? Відкриємо двері шкіл педофілам, вбивцям, драгдилерам! Суспільний діалог, взаєморозуміння, емпатія – це так модно, стильно, сучасно", - написав Іванов.

Скріншот поста (facebook.com/applecrysis)

Нагадаємо, що у мережі скандал через "божевільних експериментів" над дітьми з Донбасу.

"В Антрациті підручники для молодших класів вибирає якийсь "Батьківський всеросійський опір". Пекло який. Маргінали і психи з усієї Росії тягнуться в "ЛДНР" проводити свої божевільні експерименти", - прокоментував журналіст Денис Казанський.

У той же час користувачі мережі підкреслили, що хочуть "додивитися серіал".

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