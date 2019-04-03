Відмінні портфоліо для борделю: "конкурс краси" у КПІ шокував мережу

На днях КПІ вляпався у гучний скандал, прийнявши рішення провести конкурс краси. За першість учасниці позували перед камерами в досить відвертих позах, що викликало фурор у мережі. Відповідні знімки опубліковані на Instagram-сторінці fmfstudrada

Фото, зроблені для конкурсу в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, виглядають досить неоднозначно. На них дівчата позують у сексуально-відвертій білизні з батогами.

Фото: (instagram.com/fmfstudrada)

Користувачі мережі були шоковані побаченим. Вони порахували цей конкурс провальним, вилаявши організаторів за таку затію. До речі, було підмічено, що деякі учасниці ще навіть не досягли повноліття:

"Повний провал";

"Обняти й плакати";

"Відмінні портфоліо студенток для борделю!"

"Це 1-квітневий жарт? Взагалі не смішно. Ви в своєму розумі? Це ж студентський університетський конкурс!"

"Сором";

"Ніби на порно сайт зайшов";

Нагадаємо, що з Донецького медичного університету, філія якого зараз знаходиться у Кропивницькому, відрахували 850 іноземних студентів з 20 країн, стверджуючи, що у них заборгованість. Медики збунтувалися, адже точно впевнені, що оплачували навчання.

Ми повідомляли, що під Запоріжжям вчителя оголосили безстроковий страйк. За словами педагогів, їх вже почали залякувати тим, що, якщо вони не повернуться до навчального процесу, то за кожен день з них будуть віднімати гроші. Проте вчителі здаватися не планують.