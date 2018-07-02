Помстився: колишній в'язень напав на працівника колонії

Зловмисник був озброєний викруткою

Колишній в'язень напав на працівника колонії, де відсидів десять років. Про це повідомляють "Факти".

Інцидент стався в місті Дрогобичі Львівської області. Колишній в'язень чекав працівника колонії на вулиці, напав на нього і завдав йому кілька ударів викруткою в живіт. Прапорщика госпіталізували, і лікарі повідомляють, що стан у нього середньої тяжкості.

"У прапорщика внутрішньої служби кілька проникаючих поранень в районі ребер і живота. Загрози життю, на щастя, немає. Але йому доведеться тривалий час провести в лікарні", - розповіла про стан потерпілого журналіст Львівської обласної прокуратури Мар'яна Мосійчук.

Прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак повідомив, що злочинець вийшов на свободу два роки тому, а з працівником колонії у нього під час укладення не склалися взаємини.

"Затриманий зловмисник — 1984 року народження. Він десять років відсидів у Дрогобицькій виправній колонії за умисне вбивство. Вийшов на свободу два роки тому. Ми можемо лише припускати, що колишній в'язень хотів за щось помститися працівнику колонії, де провів стільки часу. Слідство тільки почалося, і заарештований дає перші свідчення. Але очевидно, що він відбував покарання саме там, де працював потерпілий, і у них склалися неприязні відносини", - повідомив Юрій Маслак.

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