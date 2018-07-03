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Отруєння дітей під Києвом: керівництво табору озвучило свою версію

STYLERLIFE        03.07.2018 - 22:12
Фото: Швидка допомога (РБК-Україна)
Фото: Швидка допомога (РБК-Україна)

Одна дитина перебуває на штучній вентиляції легенів

Керівництво табору "Славутич", у якому відбулося отруєння дітей, озвучило свою версію події. Про це повідомляє "112 Україна".

Представника табору "Славутич", який знаходиться в Переяславі-Хмельницькому Київської області заперечують те, що діти отруїлися в їдальні. Вони стверджують, що діти з школи гімнастики їли за одним столом з іншими дітьми, у яких не було ніяких ознак отруєння. Крім того, за харчуванням гімнастів стежив тренер.

Представники табору висловили свою версію - отруєння у дітей сталося внаслідок фізичного перевантаження на тренуваннях.

Батьки постраждалих дітей цю версію заперечують, так як юні спортсмени звикли до фізичних навантажень, а тренер-професіонал не міг до такої міри перевантажити дітей.

11 постраждалих дітей почуває себе вже краще, і медики їх уже виписали. А от 8-річна дівчинка досі перебуває у важкому стані. Лікарі говорять про загрозу для її життя. Зараз вона перебуває на штучній вентиляції легень.

"Стан дитини на даний момент вкрай важкий. Зараз проходить етап обстеження для верифікації діагнозу та причин виникнення даного стану у дитини, яка перебувала у таборі на відпочинку", – зазначив завідувач відділення реанімації дитячої токсикології "Охматдит" Олександр Урін.

Відео: YouTube/112 Україна

Нагадаємо, з'явилися деталі про отруєння дітей у Київській області.

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Теги: діти, лагерь, отравление
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