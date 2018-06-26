"Відтягнули і поїхали": під Кропивницьким збили військовослужбовця (фото)

У мережі повідомили, що чоловік у формі не має відношення до зазначеного їм батальйону

Біля міста Кропивницький невідомі збили на дорозі військовослужбовця і залишили на місці ДТП. Про це повідомила Віра Савченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Однак в мережі з'явилася інформація, що чоловік в формі був п'яний і не має відношення до батальйону, про який розповів.

"На виїзді з Кропивницького збили військовослужбовця 42-го окремого батальйону територіальної оборони. Хлопець у свідомості. Назвав ім'я, прізвище, рік народження. Сказав, що лежить вже чотири години", - розповіла Савченко.

"Поліція була, два молодих офіцери відтягнули з проїжджої частини і поїхали ... Ми викликали "швидку". Чекаємо! І поліцію теж... Вища цінність - життя людини?" – написала вона.

Фото: З Кропивницьким збили військового (facebook.com/Vira_Savchenko)

У коментарях під публікацією вона зазначила, що потерпілому надали допомогу.

Фото: Потерпілому надали допомогу (facebook.com/Vira_Savchenko)

Скріншот поста (facebook.com/Vira_Savchenko)

Інцидент прокоментували багато користувачів мережі:

"Як це була поліція і поїхала?".

"Жах".

"А прізвища у тих нелюдів, які відтягнули і поїхали є?".

"Як таке може бути?!".

Скріншот коментарів (facebook.com/Vira_Savchenko)

Проте також з'явилася інформація про те, що потерпілий не має ніякого відношення до 42-го батальйону.

"У бригаді, про яку він розповідає, його ніхто не знає! Кажуть, що треба менше пити! Перевіряйте інформацію!" – написала під постом Оксана Гаркалюк з посиланням на пост військовослужбовця Вадима Нікітіна з Кропивницького.

"Ніколи зазначена особа, не перебувала в штатному розпису 42 ОМПБ. (Інформація Легендарного бата)", – зазначив Нікітін.

Скріншот поста (facebook.com/Вадим_Никитин)

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