Пальчевський звинуватив владу у приховуванні правдивої картини про епідемію COVID-19

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Пальчевський має намір звертатися в Офіс президента і судові органи

Відомий телевізійний журналіст Андрій Пальчевський звинуватив владу у приховуванні правдивої картини поширення епідемії COVID-19 в Україні шляхом закриття лабораторії, тестуючої на коронавірус. Таким чином, за його словами, на сьогодні в Україні неможливо здати альтернативні тести на коронавірус, тому інформація про поширення епідемії монополізована. Про це він заявив у своєму відеозверненні на сторінці Facebook.

Пальчевський зазначив, що має намір з цією інформацією звертатися в Офіс президента, Верховну раду і судові органи.

За словами Пальчевського, медична мафія закриває лабораторії, усуваючи конкурентів і використовуючи службове становище для заробляння грошей під час епідемії. Також Пальчевський звинуватив голову профільного комітету ВР в конфлікті інтересів.

"Під час епідемії сили МОЗа кидаються на конкурентів замість того, щоб боротися з епідемією в країні! Наприклад, вони вигадали історію про те, що одна з найпотужніших лабораторій країни, в епоху епідемії, не доповіла про хворих. І тепер вони надсилають представників ліцензійного комітету, щоб позбавити лабораторію ліцензії", - заявив Пальчевський.

На його думку, дані про кількість хворих - абсолютно не відповідають дійсності.

"Які 500 осіб хворих? Якщо ми знаємо, що у нас лікарів заражається по 100 осіб в день! До речі, про лікарів - а хто їх забезпечив чим? Замість того, щоб ось ці "балачки" нам розповідати й зробити те, що було покладено, а саме - підготувати лікарів в першу чергу і мед. персонал до боротьби, вони зараз будуть приховувати інформацію. Поки керівництво країни не убив коронавірус - потрібно оточити себе людьми, які можуть захистити всю країну", - резюмував Пальчевський.

Нагадаємо, раніше Пальчевський жорстко розкритикував влада за "підготовку" до епідемії й розповів, що хворих в Україні в 10 разів більше.