У парку Партизанської слави в Києві з озера виловили тіло молодого хлопця

Рятувальники отримали інформацію про те, що в озері знаходиться тіло людини

У місті Київ на території парку Партизанської слави потонув молодий чоловік. Його тіло рятувальники витягли з місцевого озера, повідомляється на сайті Головного управління ДСНС України у Києві.

Фото з місця трагедії (kyiv.dsns.gov.ua)

Загиблий молодий чоловік був 1994 року народження. Тіло потопельника водолази виявили на глибині трьох метрів і на відстані десяти метрів від берега.

На місце події прибула команда рятувальників і "швидка". Медики констатували смерть. Деталі події поки невідомі, їх з'ясуванням займаються патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, раніше в Києві дівчина впала з недобудови, намагаючись зробити селфі.