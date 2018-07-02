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У парку Партизанської слави в Києві з озера виловили тіло молодого хлопця

STYLERLIFE        02.07.2018 - 23:27
Ілюстративне фото (unsplash.com/Inge Maria)
Ілюстративне фото (unsplash.com/Inge Maria)

Рятувальники отримали інформацію про те, що в озері знаходиться тіло людини

У місті Київ на території парку Партизанської слави потонув молодий чоловік. Його тіло рятувальники витягли з місцевого озера, повідомляється на сайті Головного управління ДСНС України у Києві.

Фото з місця трагедії (kyiv.dsns.gov.ua)

Загиблий молодий чоловік був 1994 року народження. Тіло потопельника водолази виявили на глибині трьох метрів і на відстані десяти метрів від берега.

На місце події прибула команда рятувальників і "швидка". Медики констатували смерть. Деталі події поки невідомі, їх з'ясуванням займаються патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, раніше в Києві дівчина впала з недобудови, намагаючись зробити селфі.

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Теги: несчастный случай
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