У парку Партизанської слави в Києві з озера виловили тіло молодого хлопця

Рятувальники отримали інформацію про те, що в озері знаходиться тіло людини
У місті Київ на території парку Партизанської слави потонув молодий чоловік. Його тіло рятувальники витягли з місцевого озера, повідомляється на сайті Головного управління ДСНС України у Києві.
Фото з місця трагедії (kyiv.dsns.gov.ua)
Загиблий молодий чоловік був 1994 року народження. Тіло потопельника водолази виявили на глибині трьох метрів і на відстані десяти метрів від берега.
На місце події прибула команда рятувальників і "швидка". Медики констатували смерть. Деталі події поки невідомі, їх з'ясуванням займаються патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, раніше в Києві дівчина впала з недобудови, намагаючись зробити селфі.