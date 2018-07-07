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"Патріот і незламний борець": політики сумують через смерть Левка Лук'яненка

STYLERLIFE        07.07.2018 - 23:41
Фото: Левко Лук'яненко (np.pl.ua)
Фото: Левко Лук'яненко (np.pl.ua)

Український патріот помер у віці 89 років

7 липня в реанімації помер український дисидент, Герой України та народний депутат Левко Лук'яненко. Держслужбовці і близькі народного депутата на своїх сторінках в Twitter пишуть пам'ятні слова про великого українця.

"Помер видатний українець, автор Акту проголошення незалежності України, український дисидент, Герой України, народний депутат України @verkhovna_rada багатьох скликань Левко Лук'яненко. Це велика втрата для всього українського народу! Вічна пам'ять і вічна слава!" – написав Андрій Парубій.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/AndriyParubiy

"Левко Лук'яненко — один з тих, хто вклав в майбутню незалежність України свою немаленьку цеглинку — все своє життя", — пише зі скорботою начальник штабу "Терен Схід" Владислав Соболевський.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/VSobolevskyi

"Помер Левко Лук'яненко - великий патріот і видатний громадянин, незламний борець за свободу і незалежність українського народу. Світла пам'ять про Лева Григоровича назавжди залишиться в наших серцях...", — написав політик Арсеній Яценюк.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/Yatsenyuk_AP

"Помер Левко Лук'яненко. Людина, яка все своє життя присвятив служінню Україні. Боротьбі за її волю і незалежність. Справжній Герой України. Спочивайте з миром, Левко Григоровичу...", — написав про покійного Володимир Гройсман.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/VGroysman

"Левко Лук'яненко був людиною-легендою у часи СРСР і незалежної України. Він назавжди залишиться в нашій історії і нашому майбутньому", – пише Павло Клімкін.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/PavloKlimkin

"Сьогодні Україна понесла величезні втрати - пішов з життя Лев Григорович Лук'яненко, не доживши до 90-річчя ледь більше місяця... Вічна пам'ять", – долучився до вшанування пам'яті Олег Ляшко.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/OVLiashko

"Дуже важка втрата. Мої співчуття, чесні українці", - пише професор Державного університету Ілії, Грузія, Олег Панфілов.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/OlegPanfilov7

Нагадаємо, що нещодавно помер Іван Драч в лікарні "Феофанія" після важкої хвороби у віці 81 року.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: умер, Левко Лукьяненко
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