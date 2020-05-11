Пенсія в Україні: які сюрпризи чекають українців до кінця 2020 року

Пенсія в Україні у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

Пенсію в Україні у 2020 році будуть підвищувати поетапно. Коли і на скільки - в матеріалі Styler

Пенсії в Україні протягом 2020 року будуть підвищуватися кілька разів. Очікується, що мінімальні пенсійні виплати до грудня зростуть до 1769 гривень. Чого очікувати українцям і скільки буде етапів підвищення у 2020 році – читайте в матеріалі Styler.

У травні 2020 року в Україні почалася індексація пенсій. Для перерахунку використовували коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати в розмірі 1,11. Розмір підвищення у кожного пенсіонера буде розрахований індивідуально, але в середньому пенсії зростуть на 280 гривень.

Як будуть розраховувати розмір індексації

Відповідно до постанови уряду №251 від 1.04.2020, розмір пенсії обчислюється за формулою: П (розмір пенсії) = Зс х Ікз х Кс, де:

Зс – середня заробітна плата, з якої вже вираховуються страхові внески за три календарні роки перед виходом на пенсію. Однак це не сума зарплати пенсіонера, а середня зарплата в Україні.

Ікз – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.

Кс - коефіцієнт страхового стажу.

За даними Пенсійного фонду України, розмір підвищення складе:

37,9% пенсіонерів отримає від 100 до 400 гривень

6,1% пенсіонерів отримає від 400 до 500 гривень

5,6% пенсіонерів отримає від 500 до 700 гривень

3,1% пенсіонерів отримає від 700 до 1000 гривень

2,3% пенсіонерів отримають понад 1000 гривень

Крім того, з травня 2020 року додаткові надбавки почнуть отримувати пенсіонери, яким вже виповнилося 80 років Сума надбавки – 500 гривень. Нараховуватимуть її всім пенсіонерам автоматично, з того моменту, коли вони досягнуть 80 років.

Наступний етап підвищення пенсій в Україні

Ще одне підвищення пенсійних виплат українцям варто очікувати в липні 2020 року. 1 липня мінімальний прожитковий мінімум буде підвищено до 2118 гривень, а це значить, що всі виплати в Україні, які прив'язані до нього, теж будуть підвищуватися.

Мінімальна пенсія, яка становить 1638 гривень, збільшиться на 57 гривень і складе 1769 гривень. Ті, хто отримує соціальну пенсію (а це українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали досить стажу для отримання пенсії), будуть отримувати з 1 липня 2020 року – 1712 гривень.

Також з 1 липня будуть підвищені надбавки для тих, у кого стаж більше необхідного. Для чоловіків – це понад 35 років стажу, для жінок – понад 30 років стажу. Такі пенсіонери отримають 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. Зараз ця сума становить 16,38 гривні, а з 1 липня – 17,12 гривні.

Що чекає українців з пенсіями в майбутньому?

Як вважають експерти, нинішня система пенсій абсолютно не ефективна і для того, щоб у майбутньому в українців були нормальні пенсії, потрібно повністю переформатувати цю систему.

"Досі українці отримують пенсії через солідарну систему. Іншими словами - це принцип солідарності поколінь. Нинішнє покоління працюючих українців сплачує внески в Пенсійний фонд, щоб профінансувати виплати чинним пенсіонерам. На сьогодні така система абсолютно безнадійна. По-перше, проблеми пов'язані з погіршенням співвідношення працюючих і непрацюючих українців. Чому у всьому світі солідарна система в чистому вигляді перестає діяти? Тому що співвідношення тих, хто працює, і людей пенсійного віку стрімко погіршується. Населення старіє, народжуваність падає, а люди живуть довше. По-друге, взяти і відмовитися від першого пенсійного рівня, також не можна. Держава просто зніме з себе зобов'язання фінансувати виплати людям, які досягли пенсійного віку. Якщо уявити, що вони з тих чи інших причин не змогли накопичити грошей на старість, то проблема все одно залишається. Держава не може дати громадянам померти з голоду. Доведеться виплачувати хоча б мінімальну соціальну допомогу. Навіть якщо ці гроші не називати пенсією, дефіцит Пенсійного фонду нікуди не зникне. Джерело фінансування залишиться тим же - державний бюджет", - розповів економіст Борис Кушнірук для видання Gazeta.ua.

Він зазначив, що запровадження накопичувальної системи буде також не ефективно. На думку Кушнірука, держава повинна взяти на себе в майбутньому мінімум зобов'язань, які пов'язані з солідарною системою. А це означає, якщо людина все життя працювала і робила відрахування в пенсійний фонд, то їй повинні виплачувати гарантований дохід на пенсії.

"Я проти обов'язкової накопичувальної пенсії. По-перше, ми живемо у світі, де ніхто не може гарантувати збереження накопичень. Весь український досвід кричить, що нічого крім корупції з цього не вийде. Фактично ніхто не буде нести відповідальність, якщо за роки вклади знеціняться. Причому це може бути пов'язано з суб'єктивними факторами. Наприклад, зараз епідемія коронавірусу, яка руйнує економіки та окремі галузі. Виходить, що держава з одного боку в обов'язковому порядку збирає з людей гроші. З іншого - нічого не гарантує. Була пропозиція вкладати кошти за кордон. Але ці гроші повинні працювати на українську економіку. Їх не можна виводити з країни. Крім того, планували запустити накопичувальний рівень, якщо вдасться забезпечити стабілізацію та бездефіцитність солідарної системи. Цього не відбулося, і навряд чи найближчим часом ситуація зміниться", - пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що доходи деяких категорій українців зростуть на 8% і розповіли, кому саме пощастить.