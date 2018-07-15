Перерізав собі шию: у Чернігівському СІЗО ув'язнений покінчив з собою

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Чоловік перерізав собі вени на шиї

У Чернігівському СІЗО в'язень перерізав собі вени на шиї після того, як дізнався про розлучення. Про це повідомляє пресс-служба прокуратури Чернігівської області.

Відомо, що чоловік був засуджений за вбивство на 14 років позбавлення волі. Напередодні самогубства дружина ув'язненого повідомила, що розпочинає процедуру розлучення.

Чоловік перебував у пригніченому стані. Він вчинив самогубство вночі. Його виявили в половині шостого ранку з порізами на шиї. Чоловік порізав собі вену.

Медичні працівники, які прибули на виклик, констатували смерть ув'язненого.

На даний момент допитують свідків і проводять слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини інциденту. У ході кримінального розслідування буде дана оцінка діям персоналу Чернігівського СІЗО зважаючи на надзвичайну ситуацію.

Відкрито кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства (частина 1 ст. 120 КК України) і тортури (частина 1 ст. 127 КК України)

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