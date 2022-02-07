Співачка Vlada К розсекречує секрети покоління Z: швидке дорослішання, навчання за кордоном і критичне мислення

Усім відомо, що сучасні діти суттєво відрізняються від своїх попередників. Це саме ті діти-зумери, яких сьогодні називають представниками "нового покоління".

Які саме відмінності та що робиться у головах її однолітків – розповідає Styler співачка Vlada K.

"Я думаю, що ми, як представники нового покоління, швидше дорослішаємо, уміємо критично мислити, цінувати особистий простір, краще сприймаємо та аналізуємо інформацію, маємо багато друзів та нових можливостей завдяки інтернету", – ділиться юна артистка.

Vlada K (фото: instagram.com/vlada_kay_official)

Торік Vlada K випустила новий успішний міні-альбом, автором якого став відомий сонгмейкер Дмитро Сисоєв, відзняла відео "Схованки" та "Boom", стала володаркою премії "Дитина року Покоління Z", перемогла у номінації "Кращий україномовний дитячий проєкт України 2021" премії MUZVAR.

І вона не збирається зупинятись на досягнутому.

"Усе, над чим я зараз працюю, це мій досвід, мої вміння, які мені обов’язково знадобляться у майбутньому, незалежно від того, чим я буду займатися у житті. Через свою творчість я вчуся самовиражатися, розвивається моя креативність, це допоможе мені нестандартно мислити і я буду впевнено почуватися у будь-якому середовищі", – говорить дівчина.

Vlada K (фото: прес-служба співачки)

Співачка впевнена, що у майбутньому вона обере саме творчу професію та хотіла б вищу освіту здобувати за кордоном.

Vlada K (фото: instagram.com/vlada_kay_official)

Хоча дівчина зараз тяжко працює, буває – недосипає, коли зйомки затягуються, та вона все ж обожнює живі концерти, які додають їй впевненості, сил та енергії.

Vlada K (фото: instagram.com/vlada_kay_official)

"Я думаю, що в мене вже чималий зірковий шлях і щодня я займаюся з великим ентузіазмом. Я рішуча, наполеглива та цілеспрямована", – каже вона.

Vlada K (фото: прес-служба співачки)

Що ще відомо про зумерів?

Покоління Z – це термін, який застосовують для людей, народжених між 1997-2010 роками. Зумери вважають дітьми попереднього покоління X (рідше – покоління Y).

І те, що минулі покоління називали "технологіями майбутнього", покоління Z вважає невід'ємною частиною повсякденного життя.

Для зумерів характерні:

етичне споживання

підприємницькі амбіції

прогресивні погляди на різні теми – від освіти і до питань статі.

Цікаво, що експерти вважають представників покоління Z ціннішими працівниками для більшості організацій, ніж представників покоління Y (тих, яких прийнято називати міленіалами).

Зумери у музеї (фото: wikimedia.org)