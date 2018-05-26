По-літньому тепло: синоптики уточнили прогноз погоди на неділю

Стало відомо, де пройде гроза

У неділю, 27 травня, по всій території України синоптики обіцяють суху та теплу погоду. Невеликі опади можливі лише на заході країни. Закарпаттю синоптики обіцяють грозу.

На сході України очікується вдень до +21 +24 градусів, вночі буде трохи прохолодніше +8 +10 градусів.

На півдні країни, а також на заході буде спекотно. Вдень температура повітря нагріється до +24 +26 градусів в Одесі, Херсоні та Львові. Трохи прохолодніше буде в Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому. Там денна температура становитиме +23 +25 градусів. Нічна температура коливатиметься від +12 до +16 градусів. В Чернівцях і Тернополі можливий невеликий дощ.

Єдиний регіон, в якому буде вирувати негода – це Ужгород. Там синоптики обіцяють вдень до +24 +26 градусів, вночі +14 +16 градусів. Але при цьому можливі дощі та грози.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У Чернігові, Кропивницькому, Полтаві та Черкасах також буде по-літньому тепло. Там повітря прогріється вдень до + 22 +24 градуси. Нічна температура становитиме +8 +12 градусів.

Центральні регіони можуть насолоджуватися теплом. Температура повітря коливатиметься від +22 до 24 градусів, вдень + 9 +11 вночі.

У столиці в святкову неділю буде сухо, можливі невеликі хмари. Температура повітря вдень буде від +22 до +24 градусів. Уночі буде прохолодніше – від +8 до +11 градусів.

До речі, народний синоптик розповів, яку погоду чекати на Трійцю.

"На ці дні прораховуються опади, переважно у другій половині дня, щоправда, до Києва вони не дійдуть. В цілому погода на Трійцю очікується сприятлива: близько 24-27 градусів тепла, при цьому сильних поривів вітру, які спостерігалися на початку цього тижня, не буде", — поділився інформацією синоптик.

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Відео: video.rbc.ua