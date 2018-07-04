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"Поодинці ми просто шум": Притула прокоментував "вбивство" Кузьми Скрябіна

STYLERLIFE        04.07.2018 - 13:33
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Шоумен жорстко розкритикував версію "насильницької смерті музиканта

Відомий український ведучий, гуморист, шоумен і волонтер Сергій Притула прокоментував заяви про насильницьку смерть легендарного українського музиканта Андрія Кузьменка, який кілька років тому загинув в ДТП. Про це шоумен написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ех...... таких патріотів, як ти немає більше... був Кузьма... забили..." — написав Taras Dyakon під публікацією Притули про бойкот ЧС-2018 і про те, що спорт не може бути поза політикою.

"Хто забив Кузьму?! Навіщо ви ліпите х*рню у мене в коментах?! Навіщо ви приплітаєте того чоловіка де треба і де не треба? Андрій загинув при абсолютно зрозумілих обставинах. І в своїй загибелі винний він особисто. Ну чого я раз у 2-3 місяці маю пояснювати якісь речі тумакам?! Ну погугліть трохи, ну поцікавтесь. Ну навіщо оце писати: "Кузьму вбили"?!" - обурився Притула.

За словами шоумена, ніхто не стане об'єктом агресії поодинці незалежно від того, що людина говорить.

"Та пофіг що говорив Кузьма. Пофіг, що говорю я. Ті люди, яких ми тролимо чи згадуємо - вони живуть на іншій орбіті. Ми для них - пил! Нас не існує. Ми - не об'єкт агресії. Ну як ви цього не розумієте?! Ми стаємо об'єктом агресії, коли нас збирається Майдан. А поодинці ми просто "шум", - зазначив Притула.

Скріншот коментарів (facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, український музикант, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) загинув 2 лютого 2015 в аварії, коли повертався додому після ювілейного концерту в Кривому Розі.

Раніше Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018.

Чим вражає Сергій Притула (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Кузьма Скрябін, Сергій Притула
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