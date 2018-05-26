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"По-офіцерськи": на київському ринку побили пенсіонера, який заступився за жінку

STYLERLIFE        26.05.2018 - 16:35
Фото: Ринок на Лісовий (foursquare.com)
Фото: Ринок на Лісовий (foursquare.com)

У літнього чоловіка зламаний ніс

На столичному ринку, який знаходиться біля станції метро Лісова, побили військового пенсіонера, який заступився за жінку з двома дітьми. Про подію повідомила дочка пенсіонера Олена Стойко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook і опублікувала відео конфлікту.

Олена Стойко розповіла, що її батько став свідком того, як продавець накинувся на жінку з двома синами і почав їй погрожувати.

"Мій тато в цей момент проходив повз і по-офіцерськи зробив зауваження, що не варто так поводитися з жінками, особливо, якщо ти ще й іноземець та знаходишся в Україні. Той переключив увагу на тата, вів себе агресивно і намагався його вдарити рукою, але влучив у шию. Тоді папа викликав поліцію і сказав, що з'ясовувати стосунки вони будуть в присутності правоохоронних органів. Продавець тоді викликав свою банду і почав закривати торгову точку, показуючи пачку грошей і кажучи, що це - його правоохоронні органи!", - написала жінка.

На відео, яке опублікувала Олена Стойко видно, як літнього чоловіка вдарили захисники продавця і він впав. Все це відбувалося в присутності представників охорони ринку, які не змогли врегулювати конфлікт.

Коли приїхала поліція, свідки інциденту накинулися на них, звинувачуючи в тому, що вони не можуть захистити мешканців міста від агресивних продавців.

"Далі – все на відео. Українська згуртованість просто вражає. Питається, навіщо він туди поліз? Тому що є такі люди, які з народження намагаються зробити цей світ кращим не тільки для себе!" - пояснила Стойко дії свого батька.

Відео: Бійка на ринку (facebook.com/SemenovnaElena)

Вона повідомила, що після події її батька і свідків забрали у відділення, де вони дали свідчення. А продавець разом зі своєю групою підтримки зникли. У пенсіонера – перелом носа і дуже високий тиск.

Скріншот поста (facebook.com/SemenovnaElena)

До речі, у Києві на пляжі пенсіонерки влаштували бійку з підлітками.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: драка, Київ, пенсионер
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