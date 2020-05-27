Українцям не рекомендують заряджати телефон вночі: це небезпечно

Телефон не можна заряджати всю ніч (колаж РБК-Україна)

Експерт розповів, як правильно заряджати телефон, щоб не посадити здоров'я

Телефон залишати на зарядці на всю ніч небажано, бо електромагнітне випромінювання від пристрою негативно впливає на організм людини.

До того ж така підзарядка несе в собі ризики зношування акумулятора девайсу, зазначив керівник відділу аналітичних та IT-досліджень Вищої школи управління фінансами Михайло Коган. Про це передає "Прайм".

Якщо зарядка смартфона в нічні години неминуча, то апарат бажано перевести в режим польоту.

"Виробники рекомендують не опускати рівень заряду нижче 20-30% і вже тим більше доводити телефон до повного вимикання, якщо є бажання продовжити термін його експлуатації", - розповів експерт.

Крім того, доводити смартфон до повної - 100%-й - зарядки також не варто, адже це призводить до швидкого зносу акумулятора.

Експерт називає 30-80% обсяг заряду акумулятора оптимальним. Якщо пристрій постійно функціонує в такому діапазоні, то число повних циклів заряду-розряду смартфону збільшиться вдвічі.

Щоб продовжити термін служби девайсу, експерти рекомендують взагалі не заряджати його до максимуму, а підживлювати поступово протягом дня. Не радять також заряджати телефон при дуже низьких/високих температурах.

Експерт закликає не залишати телефон під подушкою на ніч та радить вдень при спілкуванні по можливості використовувати гарнітуру.

За словами фахівця, електромагнітне випромінювання від смартфона може негативно впливати дітей, мозок яких тільки формується і сприйнятливий до такого роду випромінювань. Тому перед сном смартфон краще перемикати в режим польоту, щоб обмежити випромінювання сигналів.

Також експерт додав, що сучасні літій-іонні батареї є більш безпечними для здоров'я людини, ніж їх нікель-кадмієві попередники.

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Автор: Володимир Костирін