"Чому ви сюди з РФ претеся?": розлютили українців слова росіянина про владу

Втік в Україну Ілля Пономарьов висловився про уряд нашої країни

Українців розлютило заява російського опозиціонера Іллі Пономарьова про те, що він не може сказати добрих слів про владу нашої країни. Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер та координатор організації "Стоп Терор" Семен Кабакаєв.

"Критикувати владу країни, яка мене прихистила, як-то незручно, а добрих слів сказати, як важко", - процитував він слова Пономарьова.

Кабакаева обурило те, що втік в Україну росіянин дозволяє собі подібні висловлювання.

"Ми самі розберемося, без ваших порад! Сиди собі спокійно і мовчи. Чому ви сюди з РФ претеся? Потім починаєте щось розповідати. Їдь у Лондон, в США, Німеччину. Сидіть там і просите політ-притулку. Тут цікавого? Що ти тут забув?" - написав волонтер.

"Дорогі мої росіяни, які приїхали в Україну, особливо публічні люди. Я завжди був проти вас, проти журналістів, блогерів, громадських діячів і знаєте чому? Правильно, тому що, такі як Пономарьови сидять і починають розмірковувати: бути чи не бути, добре або погано. Починають впливати на свідомість наших громадян. Результати таких впливів вся країна побачила в 2014 році. Я вас дуже прошу, якщо ви знаходитесь тут, то мовчіть в тряпочку про методи управління, хто і як управляє", - підсумував він.

Скріншот поста (facebook.com/kabakaevsemen)

Раніше волонтер прояснив сумну ситуацію з прихильниками "російського світу".