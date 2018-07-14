"Чому вся Слава Україні": В'ятрович висміяв у карикатурі росіян

Фото: РБК-Україна

Малюнок висміює реакцію россіян на українське вітання

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович опублікував на своїй сторінці в Facebook карикатуру, яка висміює росіян.

"Питання російського Гамлета", - іронічно підписав В'ятрович малюнок.

На карикатурі зображений лютий росіянин, яка задається питанням "Чому вся слава Україні, а все г*вно — нам".

Фото: Карикатура (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Користувачі соцмережі відреагували на малюнок в коментарях.

"Тому що подібне до подібного", - зазначив Георгій Іванов.

"Свій до свого по своє", - відреагував Зіновій Гусар.

Скріншот коментарів (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Нагадаємо, що все почалося з того, що футболісти збірної Хорватії присвятили свою перемогу над російською командою на ЧС 2018 Україні. Вони записали відео, на якому гравець Домагой Віда каже "Слава Україні!". Це привітання розлютило росіян, в соцмережах вони почали активно обурюватися.

Як раніше повідомлялося, голова Київської міської адміністрації Віталій Кличко дав розпорядження розвісити у центрі столиці прапори Хорватії.

До речі, Домагой Віда вибачився перед росіянами за відео з фрази "Слава Україні" (відео).

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