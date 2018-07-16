Підлеглі Кернеса зламали щелепу та ребра 72-річному пенсіонеру, – ЗМІ

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За словами пенсіонера, він навіть не помітив, як до нього підійшли зі спини

У Харкові радник Кернеса разом з дружиною – начальником Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Харківської міськради – зламали щелепу та ребра 72 річному пенсіонеру, який працює охоронцем житлового комплексу. Про це повідомило Depo.Харків.

Як зазначає видання, начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Харківської міськради Вікторія Грецька-Миргородська вдарила 72-річного охоронця житлового комплексу Григорія Тищенка в обличчя, внаслідок чого в нього погнувся зубний протез. Пізніше жінка покликала свого чоловіка – радника Кернеса Станіслава Миргородського.

За словами охоронця, він отримав два удари ззаду від Миргородського.

"Сиджу, працюю. Краєм ока побачив, що зайшов чоловік високий, міцний. Хвилини дві мовчання. Потім ззаду два удари, я нічого не пам’ятаю. Очі відкрив – я на підлозі. Видно, втратив свідомість. Знову відкрив очі – я вже сиджу на стільці. Відчуваю, що обличчя запливає, груди болять. Виявляється, коли чоловік мене збив, Миргородська ще й по грудях потопталася", – цитує видання Тищенка.

Пенсіонер дотягнувся рукою до столу і зміг натиснути на "тривожну кнопку". Після приїзду поліції, його доставили до 4-ї лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Представниця харківської волонтерської організації "Справедливий суд" Ольга Белецька у Фейсбук зауважила, що постраждалий отримав численні забої та перелам ребер. Тищенко пройшов медичне завірення побоїв, перебуває у лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Скріншот поста facebook.com/belezkaya.olga

Як повідомлялося раніше, прес-секретар міського голови Харкова Геннадія Кернеса Юрій Сидоренко нецензурно вилаявся під час телефонної розмови з журналістом, який поставив запитання про можливі махінації його цивільної дружини.

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