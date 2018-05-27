"Загинув від кулі снайпера": у Вінниці встановили меморіальну дошку герою АТО (фото)

Український воїн загинув у минулому році

У Вінниці відкрили меморіальну дошку, присвячену загиблому на Донбасі бійцеві ЗСУ Павлу Корнелюку. Про це повідомляє "Винница.info".

"Загинув Павло під час службових обов'язків. Виконуючи бойове завдання на спостережному пункті. Він отримав вогнепальне поранення голови від снайпера 13 грудня 2017-го року. Помер у військовому шпитале Авдіївки в 18:50", - сказали родичі загиблого воїна.

Більш того, вони розповіли, що на контрактній основі воювати Корнелюк пішов за кілька місяців до своєї загибелі.

"Павло був зарахований на службу за контрактом з 14 червня 2017 року Муровано-Куриловецьким РВК", - підкреслили родичі.

Звернемо увагу, що у вересні цього року до школи піде донька загиблого воїна, а до свого дня народження чоловік не дожив менше ніж півроку.

Фото: меморіальна дошка загиблим герою (vinnitsa.info)

Нагадаємо, 3 квітня 2017 року, під час антитерористичної операції (зараз - ООС) на Донбасі загинув боєць 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади Олександр Третяк. Через рік у дніпровській школі №5 відбулась церемонія відкриття меморіальної дошки загиблому герою. Про це повідомила прес-служба міської ради.

Повідомляється, що Олександр Третяк одним з перших увійшов до лав української армії для захисту рідних земель. Навіть після демобілізації боєць вирішив повернутися на передову і продовжив опір. Вшанувати пам'ять бійця прийшли його близькі, родина та друзі, а також учні школи. Мати загиблого, Тетяна Третяк, згадує: син завжди любив рідну школу.

Після демобілізації Олександр знову повернувся в десантні війська. З 2016 року боєць служив у 81-й аеромобільній бригаді на посаді гранатометника. Загинув Олександр Третяк 3 квітня 2017 року від мінно-вибухової травми під час виконання завдання.

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