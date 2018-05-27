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Погроми на "Лісовий" у Києві: в мережі опублікували показові фото правоохоронців

STYLERLIFE        27.05.2018 - 12:33
Фото: (facebook.com/Лилия Сулейманова)
Фото: (facebook.com/Лилия Сулейманова)

Правоохоронці стали на захист магазину "Рошен"

На ринку біля станції метро "Лісова", де на цьому тижні побили військового пенсіонера, розгромили кіоски. Після цього приїхали правоохоронні органи і стали захищати магазин солодощів "Рошен". Фотографії з місця опублікувала користувач соціальної мережі Facebook Лілія Сулейманова.

На фотографіях видно, що на захист магазину приїхали десятки представників правоохоронних органів.

 

Фото: (facebook.com/Лілія Сулейманова)

"Під'їхали люди обурені випадком на ринку у суботу! То поліції тут безліч! Аха-ха! Захист рошен!!!!!!" — підписала фоторяд користувач мережі.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Лілія Сулейманова

Повідомляється, що на ринок прийшли представники праворадикальної організації С14, активісти інших організацій та ветерани АТО, які почали громити кіоски і ламати ролети. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, після чого в них полетіли камені. На даний момент невідомо, чи належать постраждалі кіоски тим, хто брав участь у побитті пенсіонера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на київському ринку продавець побив військового пенсіонера, який заступився за жінку. Пізніше в поліції повідомили, що затримали нападника. Ним виявився іноземець. Інцидент стався у присутності охорони ринку, яка не змогла врегулювати конфлікт.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: полиция, полицейские, рошен, погром, рынок
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