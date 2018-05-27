Погроми на "Лісовий" у Києві: в мережі опублікували показові фото правоохоронців

Правоохоронці стали на захист магазину "Рошен"

На ринку біля станції метро "Лісова", де на цьому тижні побили військового пенсіонера, розгромили кіоски. Після цього приїхали правоохоронні органи і стали захищати магазин солодощів "Рошен". Фотографії з місця опублікувала користувач соціальної мережі Facebook Лілія Сулейманова.

На фотографіях видно, що на захист магазину приїхали десятки представників правоохоронних органів.

Фото: (facebook.com/Лілія Сулейманова)

"Під'їхали люди обурені випадком на ринку у суботу! То поліції тут безліч! Аха-ха! Захист рошен!!!!!!" — підписала фоторяд користувач мережі.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Лілія Сулейманова

Повідомляється, що на ринок прийшли представники праворадикальної організації С14, активісти інших організацій та ветерани АТО, які почали громити кіоски і ламати ролети. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, після чого в них полетіли камені. На даний момент невідомо, чи належать постраждалі кіоски тим, хто брав участь у побитті пенсіонера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на київському ринку продавець побив військового пенсіонера, який заступився за жінку. Пізніше в поліції повідомили, що затримали нападника. Ним виявився іноземець. Інцидент стався у присутності охорони ринку, яка не змогла врегулювати конфлікт.

Відео: video.rbc.ua