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Викрадення під Києвом: чоловікові наділи пакет на голову і увезли на BMW (відео)

STYLERЖиття    07.04.2019 - 18:00
Викрадення під Києвом: чоловікові наділи пакет на голову і увезли на BMW (відео)
Скріншот з відео (YouTube/informator.ua)

Під Києвом на зупинці викрали чоловіка і заштовхали в багажник

Викрадення людини сталось на Кільцевій дорозі навпроти ринку. На зупинку громадського транспорту під'їхав чорний BMW, з нього вийшли дві людини, які схопили чоловіка, одягли мішок на голову, запхали в багажник і повезли в невідомому напрямку. Про це повідомляє поліція Києва.

Машина поїхала по Окружній дорозі. На розшук даного автомобіля орієнтували всі наряди поліції.

Пізніше автомобіль і учасників події виявили на парковці торгового центру на вулиці Берковецька. При цьому було встановлено, що викрадення людини на зупинці - це просто соціальний експеримент, метою якого було перевірити реакцію людей на подію.

Весь процес викрадення знімався на відео.

Відео: YouTube/informator.ua

Учасники експерименту надали пояснення правоохоронцям, а "потерпілий" звернувся із зустрічною заявою про відсутність яких-небудь претензій до своїх товаришів.

Користувачі мережі також прокоментував цей експеримент.

"Так можна і доекспериментуватися";

"Нісенітниця якась. І навіщо такі експерименти?";

"В наш час ніхто й пальцем не поворухне";

"Немає сенсу робити такий експеримент... ніхто не хоче отримати кулю в лоб або просто залишитися інвалідом після безлічі переломів... маячня";

"Ні, я звичайно розумію, що там у "громадських місцях знімати можна..." і всі справи, але такі "експерименти" давно пора припиняти і припиняти на корені на законодавчому рівні, або створювати нову статтю, або розширювати стару з цієї сфери. По-перше, рано чи пізно настане повторення історії про "хлопчика і вовків". По-друге від авторів подібних "експериментів" щось ніколи не чути заяв про взяття на себе зобов'язань за можливі "побічні" результати їх проведення. Ось візьме хтось і свою машину підставить під їх, а якщо сам кинеться? Хто буде відповідати?".

Нагадаємо, що в Києві таємничо зникла дівчина 1993 року народження, яка вийшла з дому та так і не повернулася.

Раніше повідомлялося, що в Харкові дворічну дівчинку викрав її біологічний батько. Правоохоронці провели спецоперацію.

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