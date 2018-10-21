Схоже на постапокаліптичний фільм: у мережі показують жахливі наслідки екологічної катастрофи в Криму (фото)

Колаж: Крим (РБК-Україна)

У мережі публікують фото з кислотними туманами, мертвими тваринами та іншими наслідками хімічних викидів

У мережі з'явилися нові фотографії з окупованого Росією Армянську, Крим. На знімках можна побачити жахливу картину, яка описує наслідки екологічної катастрофи на анексованої території. Новина опублікував блогер "RoksolanaToday&Крим" на своїй сторінці в Twitter.

Це більше схоже не на місто, в якому живуть люди, а на сюжет постапокаліптичного фільму: на вулицях всюди трупи голубів і котів, насилу ворухливi комахи на капотах машин, людей немає, а саме місто покрите щільним кислотним туманом. "Дихати нічим, діти у виразках, тварини вмирають".

За словами місцевих жителів, офіційна версія влади – викид хлороводню, однак люди впевнені, що це сірчана кислота. Адже кислотний туман, що огортає місто, не тільки вбиває тварин і викликає шкірні хвороби у людей – через нього окислюються всі металеві поверхні і опадає листя з дерев.

Скріншот постів (twitter.com/KrimRt)

Раніше повідомлялося, що кримчани скаржаться на наслідки хімічних викидів.

Зазначимо, 11 жовтня, жителі Армянська почали скаржитися на новий викид хімічних речовин на заводі "Кримський титан".

Нагадаємо, 9 вересня, у зв'язку з викидами, повністю припинив виробництво завод "Кримський титан".

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