"Схоже на дуже жорстоку кару": екс-нардеп показав фото з місця вбивства сина

Політик оприлюднив знімки з місця трагедії

Екс-нардеп Олександр Ржавський показав фотографії з місця вбивства його сина Дмитра. Про це повідомляє ТСН.

Олександр розповів, що в невеликому виробничому приміщенні, яке належало його сину, все було залито кров'ю. У Дмитра були глибокі порізи на шиї і на передпліччях.

Фото: Місце вбивства Дмитра Ржавського (tsn.ua)

"Його вбивство було схоже на дуже жорстоку кару... Все залито кров'ю в різних місцях. Варто відро наполовину з водою і кров'ю. Приміщення розміром десь 6х8, і дуже багато крові по різних місцях", - сказав Ржавський.

Екс-нардеп зазначив, що перед смертю сину надходили погрози під час особистих зустрічей з людиною, якого родина Ржавського підозрює в скоєнні злочину. Але погрози не сприймалися сім'єю всерйоз.

Фото: Син Олександра Ржавського Дмитро (facebook.com/aleksandr.rzhavsky)

"Це так само, як наступивши комусь на ногу в транспорті, ви не очікуєте, що ця людина вб'є вас. Ситуація була приблизно така. Ми знаємо, хто погрожував, але не знаємо причини, чому так сталося... Син виконував ремонтні роботи і нестиковка становила 32 тис. грн. Він вважав, що виконав робіт на 560 тис. грн, а вони – що на 528 тисяч. Це не та сума, через яку виникають "бізнес-розборки". Але погрози надходили", - розповідає колишній депутат.

Фото: Місце вбивства Дмитра Ржавського (tsn.ua)

Ржавський вважає, що дії слідчих недбалі і недостатні, тому родина вбитого проводить власне розслідування. Він зазначив, що правоохоронці досі не перевірили соцмережі його сина.

Прощання з Дмитром Ржавским відбудеться в суботу, 7 липня, в Бучі Київської області. У бізнесмена залишилося шестеро дітей.

Раніше екс-нардеп розповів подробиці про вбивство сина.

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