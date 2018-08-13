Показав середній палець: в Одесі водій маршрутки образив ветерана АТО

Колаж РБК-Україна

АТОшник вирішив сфотографувати свого кривдника

В Одесі водій маршрутки нахамив ветерану АТО. Про це передає місцеве видання 048.ua.

Учасник бойових дій на сході нашої країни заявив, що постійно піддається глузуванням з боку водія, коли їде в його автобусі. Водій нібито постійно знущається над ветераном, коли той пред'являє посвідчення УБД.

"Даними автобусом я частенько їжджу по місту. Кожен раз, коли я пред'являю посвідчення УБД, я піддаюся глузуванням цього водія. Спочатку він єхидно запитував, що це мені не за віком, і що таких навіть і показувати не треба. Потім питав як би і йому таке отримати. Я відповів коротко: військкомат, контракт, окопи. - "Ні! Це не для мене! - була відповідь. Сьогодні в який вже раз голосно на весь автобус став приставати до мене з усякими питаннями на ту ж тему", - розповів боєць.

АТОшник вирішив сфотографувати свого кривдника.

Але водій показав воїну непристойний жест середнім пальцем.

Фото: 048.ua

"Моє терпіння лопнуло, і я вирішив його сфотографувати. Фото показує найкраще, як він реагує. Прошу передати владі, керівництву автопарку та різним громадським організаціям ця особа і цей номер автобуса для наведення порядку. Номер маршруту 232. Номер автобуса ВН 4144 АА", - повідомив Геннадій Бурлаков.

Раніше в Мелітополі водій маршрутки відмовлявся везти бійця з УБС і його вагітну дружину.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі маршрутник образив бійця і погрожував розправою.

Обурливий інцидент нещодавно стався в Одесі. Касир на автовокзалі відмовилася обслуговувати АТОшника.

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