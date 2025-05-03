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Полицейская в Одесской области сбила ребенка: Екатерина Усик, Злата Огневич и другие резко отреагировали на скандал

Суббота 03 мая 2025 19:15
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Полицейская в Одесской области сбила ребенка: Екатерина Усик, Злата Огневич и другие резко отреагировали на скандал Звезды отреагировали на скандал с полицейской, которая сбила ребенка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Недавно в городе Татарбунары Одесской области полицейская сбила ребенка. Когда отец 7-летней девочки прибыл в отделение полиции, его забрали в ТЦК. Украинское общество резко отреагировало на скандал. Не стали молчать и знаменитости.

Что известно об инциденте и как реагируют звезды, рассказывает РБК-Украина (проект Syler).

Одним из первых на инцидент отреагировал журналист-плиткарь Богдан Беспалов. Он решил придать делу огласку, записав видео с подробностями. Ролик активно начали распространять звезды и блогеры, призывая власть и правоохранительные органы не дать полицейской Алисе Маркович избежать наказания.

Екатерина Усик

Супруга известно боксера сделала репост материала в Stories.

Полицейская в Одесской области сбила ребенка: Екатерина Усик, Злата Огневич и другие резко отреагировали на скандалЕкатерина Усик о скандале с полицейской (скриншот)

Злата Огневич

Украинская певица призвала всех приобщаться к огласке, назвав инцидент очередным хаосом.

"Полный хаос в стране. Этот случай - штрих к общей ситуации. Прошу репост: полицейская сбила ребенка и сотрудники ее покрывают!" - подчеркнула артистка.

Полицейская в Одесской области сбила ребенка: Екатерина Усик, Злата Огневич и другие резко отреагировали на скандалЗлата Огневич о скандале с полицейской (скриншот)

Елена Мандзюк

Блогерша тоже не смолчала и резко прокомментировала скандал с полицейской, которая сбила ребенка.

"Это стало еще 29 апреля! Почему у нас в стране для всех разные законы действуют? Мы должны это исправлять", - подчеркнула она.

Полицейская в Одесской области сбила ребенка: Екатерина Усик, Злата Огневич и другие резко отреагировали на скандалЕлена Мандзюк о скандале с полицейской в Одесской области (скриншот)

Слава Демин

Украинский интервьюер тоже присоединился к огласке, опубликовав ссылку на видео.

Полицейская в Одесской области сбила ребенка: Екатерина Усик, Злата Огневич и другие резко отреагировали на скандалДемин о скандале с полицейской, которая сбила ребенка (скриншот)

Алина Доротюк

Журналистка призвала всех посмотреть видео и дать огласку делу.

"Только наша человечность, неравнодушие способны восстанавливать справедливость", - отметила она.

Полицейская в Одесской области сбила ребенка: Екатерина Усик, Злата Огневич и другие резко отреагировали на скандалАлина Доротюк о скандале с полицейской в Одесской области (скриншот)

Victoria Niro

Украинская певица распространила информацию в соцсетях и призвала всех не проходить мимо дела.

"Это ужас", - констатировала она.

Полицейская в Одесской области сбила ребенка: Екатерина Усик, Злата Огневич и другие резко отреагировали на скандалVictoria Niro о скандале в Одесской области с полицейской и ТЦК (скриншот)

Алла Волкова

Юмористка тоже не промолчала и своим репостом дала толчок делу.

Полицейская в Одесской области сбила ребенка: Екатерина Усик, Злата Огневич и другие резко отреагировали на скандалАлла Волкова о произволе полицейской, которая сбила ребенка (скриншот)

Как другие блогеры отреагировали на скандал:

Блогеры о полицейской, которая сбила ребенка (скриншот)

Полицейская сбила ребенка, а отца забрали в ТЦК

Как известно, ДТП произошло 29 апреля, около 17:00. По данным правоохранителей, сотрудница полиции наехала на 7-летнюю девочку, когда та переходила дорогу в определенном месте. Ребенка осмотрели врачи. Она получила незначительные ссадины и была отпущена домой. Водителя проверили на состояние опьянения - она была трезвая. На время расследования полицейскую отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Когда же отец потерпевшей на следующий день обратился в правоохранительные органы, его забрали в ТЦК и направили на ВВК. Там у него у него случился гипертонический криз, в результате чего его пришлось госпитализировать. Ранее мы рассказывали, как прокомментировали ситуацию в военкомате.

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