Полицейская в Одесской области сбила ребенка: Екатерина Усик, Злата Огневич и другие резко отреагировали на скандал
Недавно в городе Татарбунары Одесской области полицейская сбила ребенка. Когда отец 7-летней девочки прибыл в отделение полиции, его забрали в ТЦК. Украинское общество резко отреагировало на скандал. Не стали молчать и знаменитости.
Что известно об инциденте и как реагируют звезды, рассказывает РБК-Украина (проект Syler).
Одним из первых на инцидент отреагировал журналист-плиткарь Богдан Беспалов. Он решил придать делу огласку, записав видео с подробностями. Ролик активно начали распространять звезды и блогеры, призывая власть и правоохранительные органы не дать полицейской Алисе Маркович избежать наказания.
Екатерина Усик
Супруга известно боксера сделала репост материала в Stories.
Екатерина Усик о скандале с полицейской (скриншот)
Злата Огневич
Украинская певица призвала всех приобщаться к огласке, назвав инцидент очередным хаосом.
"Полный хаос в стране. Этот случай - штрих к общей ситуации. Прошу репост: полицейская сбила ребенка и сотрудники ее покрывают!" - подчеркнула артистка.
Злата Огневич о скандале с полицейской (скриншот)
Елена Мандзюк
Блогерша тоже не смолчала и резко прокомментировала скандал с полицейской, которая сбила ребенка.
"Это стало еще 29 апреля! Почему у нас в стране для всех разные законы действуют? Мы должны это исправлять", - подчеркнула она.
Елена Мандзюк о скандале с полицейской в Одесской области (скриншот)
Слава Демин
Украинский интервьюер тоже присоединился к огласке, опубликовав ссылку на видео.
Демин о скандале с полицейской, которая сбила ребенка (скриншот)
Алина Доротюк
Журналистка призвала всех посмотреть видео и дать огласку делу.
"Только наша человечность, неравнодушие способны восстанавливать справедливость", - отметила она.
Алина Доротюк о скандале с полицейской в Одесской области (скриншот)
Victoria Niro
Украинская певица распространила информацию в соцсетях и призвала всех не проходить мимо дела.
"Это ужас", - констатировала она.
Victoria Niro о скандале в Одесской области с полицейской и ТЦК (скриншот)
Алла Волкова
Юмористка тоже не промолчала и своим репостом дала толчок делу.
Алла Волкова о произволе полицейской, которая сбила ребенка (скриншот)
Как другие блогеры отреагировали на скандал:
Полицейская сбила ребенка, а отца забрали в ТЦК
Как известно, ДТП произошло 29 апреля, около 17:00. По данным правоохранителей, сотрудница полиции наехала на 7-летнюю девочку, когда та переходила дорогу в определенном месте. Ребенка осмотрели врачи. Она получила незначительные ссадины и была отпущена домой. Водителя проверили на состояние опьянения - она была трезвая. На время расследования полицейскую отстранили от выполнения служебных обязанностей.
Когда же отец потерпевшей на следующий день обратился в правоохранительные органы, его забрали в ТЦК и направили на ВВК. Там у него у него случился гипертонический криз, в результате чего его пришлось госпитализировать. Ранее мы рассказывали, как прокомментировали ситуацию в военкомате.
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