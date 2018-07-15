Поліція в Харківській області затримала чоловіка, який намагався продати трьох жінок-рабство

Фото: (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Чоловік намагався вивезти трьох українок в М'янму

13 липня був затриманий 27-річний житель міста Суми за підозрою в торгівлі людьми з метою надання сексуальних послуг. Про це повідомляється в пресс-службі ГУ НП в Харківській області.

В повідомленні прес-служби йдеться, що мешканець Сум здійснив спроби вивезти до М'янми трьох громадянок України. Серед них дві дівчини 24-х років і одна 33-річна жінка. Метою незаконної торгівлі є надання настільки ж незаконних послуг.

Під час документування злочинної діяльності поліцейські встановили, що 27-річний сумчанин у травні знайшов на території Харкова трьох потенційних секс-рабинь. Він використовував уразливий стан жінок із-за тяжких особистих обставин, в результаті чого досяг домовленості про їх переміщення через державний кордон України в М'янму для надання сексуальних послуг.

Фото: (hk.npu.gov.ua)

Чоловік був затриманий біля торгового центру, розташованого на одній з центральних вулиць Харкова. Оперативні дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого в березні ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Слідчим відкрито ще дві кримінальні провадження за додатковими фактами злочинної діяльності чоловіка за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в Черкаській області недалеко від міста Умань на заправці біля траси знайшли сильно побитого 25-річного чоловіка. Він стверджував, що втік з рабства.

Відео: (video.rbc.ua)