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У Полтаві загорівся гараж з трьома автомобілями (фото)

STYLERLIFE        26.05.2018 - 14:59
Фото: Ілюстративне зображення (pixabay.com/LoggaWiggler)
Фото: Ілюстративне зображення (pixabay.com/LoggaWiggler)

Вночі в районі Дальніх Яківців загорівся гараж, в результаті чого постраждало три машини

26 травня близько 3:00 у Полтаві на вулиці Федора Жученка в Дальніх Яківцях згоріло три автомобілі, що знаходилися в гаражі. Про це повідомляється в інформації відділення Національної поліції №1 в Полтаві.

У гаражі, який загорівся з невідомих причин, перебувало три автомобіля іноземних марок. Серед них були Peugeot 306, Peugeot 605 та Ford Transit. Машини, як і інше майно, гаражі, згоріли повністю. З людей ніхто не постраждав.

Фото: (pl.npu.gov.ua)

"У результаті пожежі повністю згоріли три автомобіля Peugeot (Пежо) 306, 605 і Ford Transit (Форд Транзит). Також згоріло саме приміщення. Постраждалих серед людей немає. У відділенні поліції № 1 м. Полтава за даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські відпрацьовують версії загоряння автомобілів — від несправності електричної системи до підпалу", — повідомляється в прес-службі Поліції.

Фото: (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що на пожежах в Україні за тиждень, з 14 по 20 травня 2018 року, загинуло 18 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Ліквідовано 969 пожеж, врятовано на пожежах 25 осіб і не допущено знищення вогнем 339 будівель і 39 од. техніки. На пожежах загинуло 18 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, складають 5 млн. 524 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: пожар, полтава, поджог, гараж
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