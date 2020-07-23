Під Полтавою народилася дівчинка з рідкісним захворюванням: батьки її покинули (відео)

Немовля взяли під опіку лікарі та благодійники
Під Полтавою батьки відмовилися від новонародженої доньки, яка з'явилася на світ з рідкісним генетичним захворюванням - синдромом Ноя-Лаксової. Дівчинка залишилася в дитячій клініці Кременчука під наглядом лікарів і небайдужих людей.
Малечі лише три місяці, і медики дуже полюбили дитину. Про це йдеться в сюжеті Факти ICTV.
Дівчинку назвали Саша, вона активна і мила, дуже любить купатися.
Як розповідають медики, догляд за нею майже як за звичайною новонародженою дитиною, але особливої уваги вимагає шкіра - її обробляють щрнайменше 4 рази на добу. Річ у тому, що при синдромі Ноя-Лаксової шкіра у людини весь час відлущується.
Для Саші Авраменко постійно потрібні ліки, причому не дешеві. Лікарі звернулися за допомогою до благодійників та волонтерів, які за кілька днів зібрали близько 30 тисяч гривень.
У БФ Helpgroup кажуть, що зараз дитина знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан дівчинки поки не має позитивної динаміки.
"Проте ми можемо це змінити. Життя Саші зараз у наших з вами руках!!" - йдеться в повідомленні Фонду у Facebook.
Благодійники також провели консультації з лікарями з Києва та Ізраїлю, і фахівці схвалили нинішнє лікування дівчинки. Далі все залежатиме від організму малечі.
Відео: Під Полтавою народилася дівчинка з рідкісним генетичним захворюванням, від якої відмовилися батьки
Зазначається, що лікування потребує тривалого часу і певних витрат. Щомісяця потрібно майже 40 тисяч гривень на одні тільки препарати для шкіри. Для надання допомоги Благодійний Фонд вказав реквізити.
фото: скрін поста facebook.com/HEIPGROUP
Раніше повідомлялося, що у приватному пологовому будинку Києва кинули новонароджену дівчинку - батьки просто пішли.
Нагадаємо, що в Україні хочуть створити єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб.