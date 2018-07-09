У Полтавській області відпочивальник вдарив ножем "копа", який намагався зупинити бійку

Правоохоронець отримав важке поранення, перебуваючи поза службою

У Полтавській області агресивний відпочиваючий накинувся з ножем на поліцейського, який намагався припинити бійку. Правоохоронець при цьому перебував поза службою. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Андрій Замахіна, передає УНІАН.

Бійка сталася між двома компаніями відпочиваючих на одній з баз відпочинку в Полтавському районі.

"З метою запобігання правопорушенням поліцейський, що перебував неподалік і поза службою, викликав слідчо-оперативну групу і до її приїзду намагався припинити бійку. Однак, вимоги поліцейського учасники бійки проігнорували, а один з агресивних фігурантів завдав йому проникаюче удар ножем в область грудей", - сказав Замахіна.

Потерпілий "коп" знаходиться в лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Особи нападника і учасників бійки вже встановлені.

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