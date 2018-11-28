Допоможіть знайти: батько забрав дитину у няні і відвіз у невідомому напрямку

Колаж РБК-Україна

Мати дитини просить допомогти знайти сина

Відео: YouTube/ukrpress

Мешканка Ірпеня Олександра Лащенко звернулася до українців з проханням допомогти знайти її 3-річного сина Ростислава Лащенко, якого її колишній чоловік забрав у няні і відвіз у невідомому напрямку. Заклик про допомогу жінка опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Олександра Лащенко розповіла, що з батьком Ростислава вона вже два роки в розлученні, так як у чоловіка серйозна залежність – ігроманія. Він пішов від дружини і залишив їй величезний борг по комунальних послугах. Крім того, Кирило Лащенко не платив аліменти і заборгував Олександрі 23 тисячі гривень.

Після розлучення Олександра разом з сином залишилася жити у власному будинку в Ірпені, а її колишній чоловік Кирило Лащенко переміщався по Україні. Його батько живе в Миколаєві, а мати в окупованому Донецьку, там же прописаний і сам Кирило.

Крім того, в останні час Кирило Лащенко працював онлайн-букмекером у Львові. Олександра Лащенко припустила, що колишній чоловік міг відвезти дитину в будь-яке з цих міст.

Скріншот фото (facebook.com/Александра Мельниченко (Лащенко)

Дитину він викрав прямо на вулиці, забравши у няні. Це відбулося більше двох тижнів тому. Ростислав разом з нянею вранці пішов в аптеку, щоб купити ліки. Хлопчик трохи прихворів і кашляв. На вулиці до неї підбіг Кирило Лащенко, вирвав дитину із рук няні і зник у невідомому напрямку.

Олександра Лащенко звернулася в поліцію і в соціальні служби, але вони поки зайняли вичікувальну позицію. Батько дитини вимкнув мобільний телефон і всі шляхи обриваються в районі селища Дачне по Житомирській трасі, де їх висадив таксист.

"14.11.2018 р. р. в Ірпені на вулиці Садовій в 10.30, за словами няні, тато, з дитиною не проживає, Лащенко Кирило забрав з рук няні Ростика у віці 3 роки і 8 місяців, і зник у невідомому напрямку. Телефон вимкнув, зараз пошуками займається поліція.

Якщо хтось побачить схожих на них, наберіть, будь ласка, номер поліції або мій номер: 0666843530. Він міг вивезти дитину в будь-яке місто, зараз працює у Львові на віддаленому доступі, мати Кирила Лащенко живе в Донецьку, батько в Миколаєві, можливі зв'язки з іншими містами, які мені невідомі. Дитина без змінного одягу, з температурою і кашлем, якраз йшли в аптеку за ліками", - повідомила Олександра і описала одяг в якому був її син.

"Мій син Ростислав Кирилович Лащенко був одягнений: курточка - пуховик різнобарвна (зелений, жовтий, сірий, білий кольори розводами), сіра шапка із зображенням очей спереду, як на фото, штани -комбінезон темно-сині і зимові чобітки, сині з чорним. У дитини блакитні очі і незвичайно довгі вії. Чоловік одягнений у чорну куртку з капюшоном, сірі джинси; лисий, темні очі, родимка на лівій щоці. Живуть, ймовірно, на орендованій квартирі, так як житла батько не має. Може, хтось бачив, повідомте, будь ласка. За словами таксиста, який вивозив їх з Ірпеня, вони їхали по Житомирській трасі, біля автостанції Дачна повернули направо, висадив їх у церкві, і вони пішли в сторону багатоповерхівок. Дуже прошу відгукнутися всіх небайдужих", - додала жінка.

Скріншот поста (facebook.com/Олександра Мельниченка (Лащенко)

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Відео: РБК-Україна