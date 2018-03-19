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"Попросив вийти і не харити": в Тернополі водій маршрутки шокував ставленням до контролерів

STYLERLIFE        19.03.2018 - 13:49
Фото: Маршрутка (РБК-Україна)
Фото: Маршрутка (РБК-Україна)

Шофер поскаржився на несправну роботу компостера

В мережі розповіли про діяльність контролерів у маршрутках Тернополя. Контролери зайшли в салон маршрутного таксі для перевірки талонів. Водій поскаржився контролерам на несправну роботу валідатора і попросив вийти. Про це написала очевидець інциденту Тетяна на сторінці "Тернопільські плітки" в соцмережі Facebook.

"Секунду тому в 15 маршрутку зайшли контролери. Ось ці пан і пані. Квитків ні у кого не було. Шофер сказав, що то не його робота, валідатор глюче, і попросив вийти і не харити його, його підтримала маршрутка, і все..." – розповіла Тетяна.

Фото: Контролери (facebook.com/groups/plitky.te)

Скріншот поста (facebook.com/groups/plitky.te)

"Не менше і пасажирів хамів! Повага мусить бути взаємною, а не за принципом клієнт правий! Валідатор справді не працював! Вся маршрутка не заступалася лиш одиниці! Скоро почнуться поломки усіх валідаторів: ми вміємо купувати дешеві речі за ціною дорогих... Водій цієї маршрутки не грубіянив! Хоча робота з людьми завжди вважалася важкою! Все обговорювалося спокійно. Контролери також були толерантні. Від дружби до центру майже ніхто з пасажирів не заікнувся за квиток. Скільки їздила в маршрутках, з мого досвіду більше люди чіпляються до водіїв і роблять сварливу ситуацію, водії ведуться на "провокацію" залишаючись винним. Люди, водій везе Вас і відповідає за Ваше життя! Старайтеся менше сваритися з ним, і пояснюйте свою позицію без грубих звинувачень! Розумію, всі ми не святі, але, пам'ятайте, водій Вас везе! Порахуйте дрібні роботи його під час їзди.... Будьмо ввічливіші, життя і так важке! Я їхала у той час і тій маршрутці біля передніх дверей... " – написала в коментарях Уляна Пюрко.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/plitky.te)

До речі, у Києві неадекватний чоловік кидався на маршрутки.

Хайп-таксі #2: "Ваше ставлення до маршруток" (відео: РБК-Україна)

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Теги: общественный транспорт, Тернополь, водитель маршрутки
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