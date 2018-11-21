Спроба реалізуватися: експерти пояснили, чому педофіли знімають порно зі своїми дітьми

Ютуб: (YouTube/ТСН)

Психологи стверджують, що бажання дорослих людей знімати на відео розпусту зі своїми ж дітьми пов'язано з тим, що колись з ними відбувалося щось подібне. За останній рік розкрито три гучних справи і ще десятки не настільки резонансних. Про це інформує ТСН.

У липні від правоохоронців Австралії надійшов сигнал, що в одній з квартир міста Кривого Рогу хтось знімає порнографію з 4-річною дівчинкою і продає за електронну валюту. Кіберполіція з'ясувала, що над дочкою знущалися молодята. Вихідці з Азербайджану ґвалтували дитину і знімали відео. Зараз маленькою дівчинкою займаються органи опіки, а її батьків можуть ізолювати від світу на 12 років.

Ще один гучний випадок трапився у Бердичеві. Поліція затримала 27-річного батька, який розбещував свою дитину, якій було всього три місяці. Він знімав свої дії на мобільний і поширював через російські інтернет-ресурси за гроші. Мама не знала. Зараз чоловік перебуває у СІЗО. Заступник керівника Департаменту кіберполіції України Віталій Чубаєвський стверджує, що у чоловіка є проблема з психічним здоров'ям. Однак відпускати на волю його не планують.

"Однозначно ми говоримо про людей, які перенесли травму. Можливо, в ранньому дитинстві. Кожна людина прагне десь реалізуватися. І якщо вона не може реалізуватися як фахівець у якій-небудь області, вона все одно продовжує пошук. Цілком можливо таке бачення: ось так я реалізуюся", - говорить психолог Тетяна Груша.

Нагадаємо, під Києвом затримали батька-педофіла.

Ми писали, що підозрюваний у педофілії батько заперечує свою провину.

Раніше ми повідомляли про те, що під Харковом пенсіонер-педофіл поглумився над 9-річною дівчинкою.

Відео: РБК-Україна