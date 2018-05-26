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"Ляпас силовим структурам "ДНР": стало відомо про "паперової" проукраїнською акції (фото)

STYLERLIFE        26.05.2018 - 12:06
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

В Горлівці і Донецьку українські активісти прикрасили вулиці патріотичними листівками

У двох населених пунктах окупованого Донбасу невідомі патріоти розклеїли по всьому місту проукраїнські листівки, що нагадують мешканцям про їх справжню батьківщину. Співорганізатори акції стверджують, що ці заходи були зроблені перед святкуванням в "ДНР річниці референдуму" — "Н" 11 травня, але фото опублікували тільки зараз. Про це повідомляє видання "Новинарня".

Фото: (novynarnia.com)

"Напередодні святкування "дня безумства ДНР" 11 травня (річниця "референдуму" – "Н"), яке відзначалося під масовку зігнаних бюджетників і ватноголових зомбі, група патріотів України дала непоганий ляпас всім силовим структурам і владі недодержави. І оригінальним способом привітала їх ось такими листівками", – розповіли співорганізатори акції.

Фото: (novynarnia.com)

Співорганізатори акції також зізналися, чому активісти оприлюднили фото тільки зараз. Це було зроблено з міркувань безпеки, оскільки відео з камер спостереження автоматично видаляються протягом 10 днів. Учасники акції виждали час, щоб убезпечити підпільників, після чого опублікували фото маленької перемоги в мережах.

Фото: (novynarnia.com)

На листівках, стилізованих під прапор України з тризубом і вишитим орнаментом, можна було прочитати написи "Борись за своє майбутнє", "Донбас — це Україна", "Разом ми повернемо світ в наші будинки".

Фото: (novynarnia.com)

До речі, в окупованому Росією Криму викидають в урни для сміття листівки "Я пам'ятаю, я пишаюся" з портретами учасників Другої світової війни. Відповідні фото опубліковані на сторінці "Кримський бандерівець" в соцмережі Twitter.

"Крим. Окупанти набирають дітей в дитячий табір, де з них будуть готувати м'ясо на забій у славу сцаря", - повідомили у мережі.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: ДНР, ДНРовец за Украину, проукраинские листовки, акція
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