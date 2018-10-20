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"Потенційно небезпечна погода — туман": синоптики уточнили прогноз на вечір суботи

STYLERЖиття    20.10.2018 - 16:30
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Синоптики уточнили, що погана видимість дороги очікується у північних та західних областях нашої країни

В суботу ввечері, 20 жовтня синоптики прогнозують погану видимість на дорогах в західних і північних регіонах України. Повідомляється, що дальність огляду скоротиться до 200-500 м. Такий прогноз опублікований на сайті Укргідрометцентру.

&quot;Потенційно небезпечна погода — туман&quot;: синоптики уточнили прогноз на вечір суботи

Фото: (pixabay.com)

Синоптики з відміткою "потенційно небезпечна погода" повідомили, що в суботу ввечері очікується туман.

"До кінця доби 20 жовтня в західних і північних областях туман, видимість 200-500 м. 20-21 жовтня в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — повідомляється в метеорологічному центрі.

Туманна погода очікується в Київській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях. При цьому ймовірність виникнення пожежі має місце у всіх областях України за винятком Києва та Кримського півострова.

 

Метеорологічні попередження (meteo.gov.ua)

Слід нагадати, що у вечірній і нічний час рівень тепла в Україні опуститься в середньому до +5... +10 градусів. Найтепліше буде на півдні країни, де термометр покаже +8... +11 градусів. Найхолодніше на північно-заході і півночі країни, де рівень тепла опуститься до +3... +6 градусів. Можливі незначні опади у західних і східних регіонах.

Нагадаємо, що раніше синоптик дала прогноз погоди на вихідні.

Також синоптики розповіли, яку погоду чекати в листопаді.

Нагадаємо, що завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку. Також фахівець дала прогноз на весну і літо 2019 року.

Відео: (video.rbc.ua)

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