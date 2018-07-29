"Потенційно небезпечні погодні умови": синоптики уточнили прогноз погоди на неділю

Фото: (flickr.com)

Синоптики дали штормове попередження для жителів західних регіонів України

У неділю, 29 липня, на Заході та Півдні країни очікуються грозові зливи з можливістю випадання граду. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У південних і східних областях нашої країни очікується, навпаки, спекотна, суха і ясна погода. Вдень небо буде вкрите хмарами, проте опадів не очікується. Температура повітря в цих областях буде коливатися в межах +29...+33 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +19...+21 градуса.

На Заході та Півдні України очікуються грозові зливи з градом, блискавками і шквалами. Потенційно небезпечні погодні умови очікуються в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Температура повітря вдень буде холодніше, ніж на Сході країни. Стовпчики термометрів покажуть від +26 до +29 градусів. Вночі рівень тепла опуститься до +17... +19 градусів за Цельсієм.

Скріншот прогнозу погоди на 29 липня (meteo.gov.ua)

У Харківській і Луганській областях можливий вихід річок з берегів. Під загрозою затоплення жителі Куп'янська, Харківська область, а також Новоселівки, Луганська область.

"Рівні води річок Оскол і Айдар досягли і перевищили позначки заплав річок, існує загроза затоплення заплавних територій, сільгоспугідь", — повідомляється на сайті.

Нагадаємо, що нещодавно синоптики прогнозували на 29 липня аномальну спеку з грозами.

Перед цим народний синоптик Наталя Діденко опублікувала прогноз на неділю, згідно з яким обіцяється суха погода.

Слід нагадати, що у М'янмі через сильні зливи, тисячі людей покинули свої будинки.

Відео: (video.rbc.ua)