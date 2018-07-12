"Потім мама останні гроші на лікування буде віддавати": мережу розлютив львівський "зацепер" (відео)

Ілюстративне фото (facebook com/ufaroom)

У Львові хлопець знайшов собі небезпечну розвагу

Підліток-"зацепер" зі Львова розлютив користувачів соціальних мереж своєю витівкою. Відео, на якому видно, як хлопець причепився до автобуса і їде по маршруту 3А, з'явилося на Facebook-сторінці спільноти "Варта-1".

Чи довго "людина-павук" так їхала - не повідомляється.

Опубліковано Ivan Grynyshyn Середа, 11 липня 2018 р.

"Зацепер" у Львові (відео: facebook.com/groups/govarta1)

До речі, вчинок молодого львів'янина розгнівав користувачів.

"Людей калічать нещасні випадки, а тут ще й сам собі допомагає", - написав Василь Паючок.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/govarta1)

"До чого котиться наше суспільство. Саме через таких страждають і інші. Не дай Бог він би впав. Хто винен? Звичайно, водій. Ще через цього шмаркача в тюрмі б відсидів. Нічого смішного тут не бачу..." - підкреслила одна жінка.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/govarta1)

"Дов***об. Потім мама останні гроші на лікування буде віддавати", - резюмував Микола Козак.

Деякі юзери жартома припускають, що цей персонаж просто вирішив зекономити гроші на проїзд.

"А де студентам взяти кошти на оплату? Скоро і пенсіонери будуть так висіти!" - пожартував Ігор Малина.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/govarta1)

Раніше Styler писав про те, що на станції "Київ-Волинський" стався вибух на даху електрички, внаслідок якої ледь не загинув підліток-"зацепер".

Відео: РБК-Україна