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З'явилося відео, де "копи" загрожують волонтерам: зараз я вас застрелю

STYLERЖиття    17.05.2020 - 11:37
З'явилося відео, де "копи" загрожують волонтерам: зараз я вас застрелю
Поліція погрожує українським волонтерам (фото: РБК-Україна)

Поліція знущалася і погрожувала українським військовим волонтерам

Співробітники поліції погрожували розстрілом українським волонтерам. Як повідомляє одна з постраждалих, поліцейські зупинили машину волонтерів на Житомирській трасі з великою кількістю претензій. При відсутності порушень "копи" почали знущатися і навіть погрожувати.

Як розповіла у своєму Facebook Діана Макарова, українська волонтерка, тільки один з "копів-розбійників" назвав своє ім'я.

"Нашу машину зупинили поліцейські на Житомирській трасі, зупинка "Сосновий бір" претензії:

- Чому в машинах без масок? (Самі поліцейські прикривали маскою тільки рот).

- Чому в машині чотири людини? (Посадкових місць 5). Роз'яснення прессекретар патрульної поліції Києва щодо масочного режиму в приватних автомобілях, схоже, ці патрульні не бачили.
- Чому в машині собака? Після наших численних зауважень поліцейський нарешті насунув маску на ніс. Двоє з групи відмовились представлятись.
Один дані про себе надав - Гоцківський Валентин Францович ДПП 006816. Жетон 0039039", - йдеться у публікації.

З'явилося відео, де &quot;копи&quot; загрожують волонтерам: зараз я вас застрелю

Поліція погрожує українським волонтерам (фото: facebook.com/diana.makarova.37)

Після того, як волонтери розповіли про свою діяльність, поліцейські стали цілеспрямовано знущатися і погрожувати їм.

"Нам погрожували зброєю, кричали "А чого ви не на фронті? Що ви робите в Києві?" Сміялися:

- О, повна машина клоунів.

- Ви що, на Фрунзе їдете?

Весь час сміялися:

- О, ви такі законослухняні ...

Дивна ситуація, коли поліція знущається з законослухняності громадян. Коли ми чесно попередили, що викладемо відео і фото в інтернет - нам просто розсміялися в обличчя", - розповідає волонтер про знущання.

З'явилося відео, де &quot;копи&quot; загрожують волонтерам: зараз я вас застрелю

Поліція погрожує українським волонтерам (фото: facebook.com/diana.makarova.37)

Діана Макарова також поділилася відео, на якому поліцейські погрожували застрелити собаку.

"Були реальні загрози: - Я зараз собаку застрелю вас застрелю. При цьому один велів вивести собаку з багажника, другий тут же почав погрожувати, що застрелить собаку. Пес агресії не виявляв. Поліцейські постійно тримали руку на пістолеті. Крили матом. Після всього відпустили, штраф не виписували (порушень немає). Схоже, що мета була - просто познущатися або спровокувати", - підсумувала волонтерка.

Поліція погрожує українським волонтерам

Нагадаємо, що раніше у Харкові темношкірий неадекват з палицею накинувся на "копів".

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України полицияволонтер
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