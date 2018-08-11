З'явилося відое, зняте ОБСЄ, як вантажівки з РФ незаконно проникли через кордон в Україну

Біля населеного пункту Манич, який находитсячто приблизно в 3,5 км від кордону між Україною і РФ, колона повернула на схід на ґрунтову дорогу, що проходить через кордон.
Після цього безпілотник ОБСЄ зафіксував другу колону з восьми вантажними машинами, що рухалася в західному напрямку від кордону з РФ цій же ґрунтовою дорогою. Повідомляється, що дві колони проїхали одне повз одного.
Відео: Вантажівки незаконно перетинають кордон РФ з Україною (youtube.com/OSCE)
Приблизно о 23.25 БПЛА зняв момент повернення першої колони з України цієї ґрунтовою дорогою.
За спостереженнями ОБСЄ, колона, яка рухалася в західному напрямку, продовжила рух на захід і зупинила рух на південній околиці окупованого населеного пункту Кришталевий (колишній Червоний Промінь) в 01.16 8 серпня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через заводу на Донбасі загрожує екологічна катастрофа.
Також повідомлялося, що в ОБСЄ продовжують працювати спостерігачі, що святкували весілля бойовиків.
Раніше була інформація про те, що в Києві на конференції ОБСЄ виступив російський пропагандист.
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