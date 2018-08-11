З'явилося відое, зняте ОБСЄ, як вантажівки з РФ незаконно проникли через кордон в Україну

Ілюстративне фото (rbc.ua)

Відео було зафіксовано безпілотником дальнього радіусу дії

Безпілотним літальним апаратом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ були зафіксовані колони вантажівок, які вночі спокійно і безперешкодно перетинали кордон Росії з Україною в районі, де немає контрольно-пропускних пунктів. Відповідне відео було опубліковано на Youtube-каналі ОБСЄ.

Кадри з вантажівками з Росії зняті 7 серпня.

Так, 7 серпня о 22.15 безпілотник дальнього радіусу дії виявив колону, що складається з восьми шестиколесних вантажівок, вантажні відсіки яких були накриті брезентом. Вони рухалася в східному напрямку по дорозі, неподалік від населеного пункту Чистякове, на ділянці підконтрольному Україні.