Пожежа в Кемерово: Путін вперше дав коментарі з приводу трагедії

В результаті пожежі загинули 64 людини

Президент Росії Володимир Путін приїхав на місце пожараТЦ "Зимова вишня" в Кемерово, де загинули 64 людини, і дав перший коментар з приводу того, що сталося. Також він поклав квіти до меморіалу.

Глава РФ назвав срели причин трагедії недбалість та нехлюйство, повідомляє РИА Новости.

"Що у нас відбувається, адже це не бойові дії, не викид метану на шахті несподіваний. Люди прийшли відпочивати, діти. Ми говоримо про демографію і втрачаємо стільки людей із-за чого? З-за злочинної недбалості, через нехлюйство", - сказав Путін.

В ході наради в Кемерово він приніс свої співчуття родичам загиблих.Також була проведена хвилина мовчання.

нагадаємо, що 27 березня біля ТЦ в Кемерово зібралися на мітинг люди. Вони вимагають відставки Путіна. Вони вважають, що влада замовчує реальну кількість жертв пожежі і бреше людям.

Нагадаємо, що пожежа в торговому центрі в Кемерово почався вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обвалилася. Російські правоохоронці у зв'язку з пожежею затримали генерального директора комплексу "Зимова вишня" Надію Судденок. Слідство порушило кримінальну справу за трьома статтями: заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки, надання послуг, не відповідають вимогам безпеки.