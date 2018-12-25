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"Православнутим на всю голову не зрозуміло": відомий письменник розповів про Різдво

STYLERЖиття    25.12.2018 - 15:35
"Православнутим на всю голову не зрозуміло": відомий письменник розповів про Різдво
Фото: РБК-Україна

За словами письменника, немає різниці, коли ми святкуємо Різдво

За словами українського письменника Яна Валетова, немає ніякого другого Різдва, а тільки Різдво Христове. Про це він написав на своїй сторінки в Facebook.

"Одна умовна дата, призначена на дні зимового сонцестояння, щоб християнським святом замінити язичницьке свято", - зазначив Валетів.

За його словами, різниця в дні святкування православного і католицького Різдва виникла при переході між календарями - юліанським і григоріанським. Тому це навіть не питання віри, а техніка обчислення дат.

"Але православнутым на всю голову це не зрозуміло. Тому у деяких особливо кмітливих є правильне і неправильне різдво. Неправильне у всьому світі - 25 грудня. А правильне у трьох церков на планеті в ніч з 6 на 7 січня. І не інакше", - написав Валетів.

Він також зазначив, що немає різниці яка дата святкується, оскільки ми святкуємо не дату, а знакова подія - народження боголюдини, який дав нам нову віру.

До обговорення даного питання також підключилися користувачі соцмережі.

"Взагалі не бачу проблеми, вся справа в традиціях", - зазначив Андрій Слєсаренко.

&quot;Православнутим на всю голову не зрозуміло&quot;: відомий письменник розповів про Різдво

Скріншот з Facebook

"Так вже другий рік офіційно святкуємо з усім світом. А коли ПЦУ почне святкувати? Вангую, що за 2-3", - заявив Дмитро Архангельський.

&quot;Православнутим на всю голову не зрозуміло&quot;: відомий письменник розповів про Різдво

Скріншот з Facebook

"Бог має намір не згадував на сторінках біблії дату народження Христа, з метою що б люди не поклонялися дату, але схильність до ідолослуженню все ж перемогла, ну і відповідно придумали кожен свою дату, і кожен вважає, що правий", - прокоментував Сергій Самар.

&quot;Православнутим на всю голову не зрозуміло&quot;: відомий письменник розповів про Різдво

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що Юлія Тимошенко привітала всіх з Різдвом і вперше показала всю свою сім'ю.

Раніше ми також робили добірку найкращих привітань в СМС, які складені у віршах і прозі.

 

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