Запропонував цукерку: під Києвом пенсіонер три роки розбещував сусідську дівчинку

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Пенсіонер-збоченець був затриманий і відразу у всьому зізнався

В Київській області 65-річний педофіл розбещував 12-річну дівчинку. Про це повідомляє прес-служба Головного управляння Нацполіції в Київській області на своїй сторінці в Facebook.

Поліція в одному з сіл Яготинського району Київської області затримала 65-річного пенсіонера, киянина, який розбещував дитину на території своєї дачі.

За словами правоохоронців, на спецлінію "102" звернулися дідусь та бабуся потерпілої дівчинки, до яких дитина приїздить на літній відпочинок та повідомили, що їхній сусід розбещує онуку. Про жахливі випадки розповіла сама малолітня жертва, в телефоні якої були знайдені зафіксовані дзвінки від сусіда.

Було встановлено, що пенсіонер розбещує дитину з 2015 року. Дівчинка розповіла, що все почалося з того, як літній чоловік одного разу запропонував їй цукерок.

В поліції повідомили, що зловмисника одразу ж було затримано за місцем проживання. В його телефоні було знайдено фото оголеної дівчинки. Пенсіонер-збоченець відразу у всьому зізнався.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (Розбещення неповнолітніх). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі", - сказано в повідомленні прес-служби.

Наразі педофілу обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Скріншот поста (facebook.com/pol.kievregion)

Раніше повідомлялося, що в Миронівському районі Київської області правоохоронці затримали 76-річного чоловіка, який шляхом шантажу примушував 14-річну дитину до статевих стосунків.

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