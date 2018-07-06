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"Прийде Вова - і все стане Росія": жінка з Кропивницького розлютила мережу

STYLERLIFE        06.07.2018 - 17:59
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Історія, яку розповіли у соцмережі, обурила інтернет-користувачів

В мережі розповіли обурливу історію про прихильницю "русского мира" з Кропивницького, яка ганьбить нашу країну в Італії. Про це написала Ольга Єромченко на сторінці "Українці в Італії" в Facebook.

Жінка з Кропивницького в Італії всім розповідала, що вона з Росії і хвалилася, що скоро Путін введе війська.

"Хотіла поділитися однією історією, яка сталася сьогодні... Прийшла я на пошту у місті Помпей. Людей було багато, я сіла чекати мою чергу. Сидить біля мене наша жіночка, чути по акценту, приблизно мого віку, і балакає з італійцем. По розмові я зрозуміла, що вони щойно познайомились...Ось вона каже: "Мене звати Аліна, я з Росії, росіянка, з міста Кіровоград... Потім додає що наразі це Україна, але ще трохи і прийде Вова - і все стане Росія...", - розповіла Ольга.

Вона обурилася поведінкою землячки.

"Я на секунду оніміла, захотілося в цей момент дати чим-небудь дівчині по голові, але окрім квитанції на світло нічого не мала... З часом ця жіночка вийшла з пошти з цим же італійцем, сіла в машину і поїхала", - говорить Єромченко.

За її словами, українці закордоном постійно соромляться називати свою національну приналежність.

"Це не перший раз мені трапляється, що українки на запитання "звідки ти?" - відповідають "Sono russa"... Відрікаються від власної нації... Таким людям хочеться сказати: "Чому ви не відмовитесь від українського паспорта? Навіщо ганьбити мою націю". В таких людей немає поваги самого до себе, такі люди готові продатися за 5 центів будь - де та будь - з ким... Ось, напевно, чому в нас і виникла війна, бо багато таких "повій" по всій Україні, які самі не знають, хто вони і що вони. Соромно.. Чи були у вас такі випадки?" – підсумувала Ольга.

Скріншот поста (facebook.com/українцівіталії)

Користувачі соцмереж обурилися такою поведінкою співвітчизниці, яка підтримує Росію.

Скріншот коментарів (facebook.com/українцівіталії)

Раніше повідомлялося, що українцям, які працюють в Польщі, розповіли повчальну сумну історію.

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Теги: украинцы за рубежом
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