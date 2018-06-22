"Придурок": скандальна Фаріон "наїхала" на українську групу

Ірина Фаріон прокоментувала скандальний виступ в Івано-Франківську

Виступ групи "Хамерман знищує віруси", учасники якої вийшли на сцену в мінімалістичних костюмах, що прикривають дітородний орган, спричинив справжній скандал в Івано-Франківську. Спочатку мер міста Руслан Марцінків доручив головному архітектору міста Володимиру Гайдару освятити палац Потоцьких після виступу групи, а тепер інцидент прокоментувала скандальна екс-депутат від ВО "Свобода" Ірина Фаріон. Про це передає місцеве видання kurs.if.ua.

Політик піддала критиці виступ цієї групи.

"Ми маємо працювати із суспільством і не допускати до такої форми самовиявлення. Хочеш голий співати, придурок, збери свою родину і співай, і тряси там перед нею, чим хочеш. Але не перед спільнотою, бажано це зробити перед своїми дітьми, якщо ти здатен їх сотворити", – говорила Фаріон в ефірі найбільшого обласного телеканалу.

На питання, про те, чому все ж значна жителів міста прийшла на цей концерт, скандальна екс-депутат відповіла, що "дурні були завжди" і ми "не маємо опускатися до рівня плебсу".

До ресі, мер міста Марцінків пообіцяв обговорити Porto Franko і концерт "ХЗВ" на так званому молитовному сніданку з представниками усіх християнських конфесій.

Скріншот поста (facebook.com/albert.tsukrenko)

Раніше повідомлялося, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що хоче освятити палац Потоцьких після виступу групи "Хамерман знищує віруси". Група "Хамерман знищує віруси" виступав в рамках фестивалю "Порто-Франко". Учасники дуету вийшли на сцену в мінімалістичних костюмах, що прикривають дітородний орган.

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