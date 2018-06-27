Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Прикарпатті пенсіонер убив дружину через Савченко

STYLERLIFE        27.06.2018 - 15:55
Фото: twitter.comSputnikKGZ
Фото: twitter.comSputnikKGZ

Чоловіка розлютило те, що дружина назвала його "моск * лем"

На Прикарпатті пенсіонер задушив дружину за те, що вона назвала його "моск * лем" і захищала Надію Савченко. Про це повідомляє місцеве видання Kurs.

Інцидент стався 12 березня цього року. У суді чоловік розповів, що в той день по радіо йшла передача про Надію Савченко і він сказав, що не довіряє нардепу. У відповідь дружина пенсіонера звинуватила його в непатріотичності і назвала "моск*лем", адже його мати - росіянка.

В ході конфлікту жінка плюнула чоловікові в обличчя, а він її вдарив, а після почав душити мотузкою.

Коли чоловік усвідомив, що дружина не дихає, спробував зробити їй штучне дихання. Вжиті заходи не допомогли, і пенсіонер виніс тіло в окрему кімнату, накривши його килимком. Після цього відключив телефон убитої.

Через кілька днів до подружжю прийшла сусідка. Пенсіонер сказав їй, що дружина втопила телефон, а сама поїхала в лікарню. Сусідка звернулася в медустанови, але подругу там не знайшла, а тому повідомила про її зникнення в поліцію. У будинок навідалися правоохоронці й вбивця показав їм труп

Долинський районний суд Івано-Франківської області визнав чоловіка винним у вбивстві і засудив його до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві запійний пацієнт вбив людину на очах у медпрацівників.

Хайп таксі #12 з чого потрібно почати змінювати країну

Вбивство українки голлівудським сценаристом: мати дівчини оприлюднила звернення до суду "Дитина знала": з'явилися нові подробиці про розстріл родини в Харкові (відео)
Теги: вбивство, пенсионер
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся