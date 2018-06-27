На Прикарпатті пенсіонер убив дружину через Савченко

Чоловіка розлютило те, що дружина назвала його "моск * лем"

На Прикарпатті пенсіонер задушив дружину за те, що вона назвала його "моск * лем" і захищала Надію Савченко. Про це повідомляє місцеве видання Kurs.

Інцидент стався 12 березня цього року. У суді чоловік розповів, що в той день по радіо йшла передача про Надію Савченко і він сказав, що не довіряє нардепу. У відповідь дружина пенсіонера звинуватила його в непатріотичності і назвала "моск*лем", адже його мати - росіянка.

В ході конфлікту жінка плюнула чоловікові в обличчя, а він її вдарив, а після почав душити мотузкою.

Коли чоловік усвідомив, що дружина не дихає, спробував зробити їй штучне дихання. Вжиті заходи не допомогли, і пенсіонер виніс тіло в окрему кімнату, накривши його килимком. Після цього відключив телефон убитої.

Через кілька днів до подружжю прийшла сусідка. Пенсіонер сказав їй, що дружина втопила телефон, а сама поїхала в лікарню. Сусідка звернулася в медустанови, але подругу там не знайшла, а тому повідомила про її зникнення в поліцію. У будинок навідалися правоохоронці й вбивця показав їм труп

Долинський районний суд Івано-Франківської області визнав чоловіка винним у вбивстві і засудив його до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві запійний пацієнт вбив людину на очах у медпрацівників.

Хайп таксі #12 з чого потрібно почати змінювати країну