"Примусова ін'єкція Пшонки": українців шокувала люстра в обласній лікарні (фото)

Фото: УНІАН

У мережі висміяли розкіш в українській лікарні

Українців здивувала розкішна люстра у Волинській обласній клінічній лікарні. Про це написала популярний блогер на сторінці "Рагу.лі" в соцмережі Facebook, яка поділилася знімком луцького журналіста Маї Голуб.

"Люстра у Волинській обласній клінічній лікарні. Як вам?" - написала Голуб.

У коментарях вона додала, що дорогий декоративний підвісний світильник був помічений в залі для виступів і конференцій.

"Той момент, коли в клінічній лікарні не приховують своєї клінічності. Примусова ін'єкція Пшонки кожному пацієнту!" - відзначили на сторінці "Рагулі".

Фото: Люстра в українській лікарні (facebook.com/raguli)

Знімок незвичайної для медустанови люстри прокоментували багато користувачів мережі:

"По-багатому".

"Пшонка-стайл".

"Колись в обласній був випадок, коли приїхали представники якогось міжнародного фонду, повинні були надати велику фінансову допомогу. Їх, як дорогих гостей, завели через центральний вхід (він завжди закритий для простих смертних). Іноземці були в шоці і задавали запитання на кшталт "навіщо вам ще гроші і допомога?".

"Естетично".

"Пшонкізм".

"Посвячена?".

"Там ще раніше висіла ікона і навпроти неї портрет Януковича".

"Відчуваю, що у головного лікаря така ж вдома, замовили дві - одну за документами розбили і списали - все норм".

"Під люстрою внизу щось на кшталт каплиці, довелося лежати в цій лікарні, бачив це все. Але найголовніше - двері туди закриті, а відкривають лише коли хтось важливий приїде, або якісь спонсори. Теж довелося спостерігати таку ситуацію" .

"Пшонка головного мозку".

"З якої церкви винесли?".

"Так гармонійно вписалася в дизайн інтер'єру".

"Чи не замала?".

"Сподіваюся, з медичним обладнанням там теж все в порядку".

"Як корові сідло".

"Якщо це лікарня в Україні - то вау".

"А вечорами там грають Моцарта".

"Може у когось була стара, вирішили віддати в хороші руки".

Скріншот поста (facebook.com/raguli)

Скріншот коментарів (facebook.com/raguli)

Скріншот коментарів (facebook.com/maya.golub)

Нагадаємо, Віктор Пшонка - колишній генеральний прокурор України, який втік з країни під час Революції Гідності і знаходиться в розшуку. В особняку Пшонки в Київській області активісти виявили небувалу розкіш, зокрема, безліч картин, ікон і позолоти.

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